Irán y las potencias reanudan negociaciones nucleares en ambiente ‘positivo’

Tras una pausa de cinco meses, negociadores de las principales potencias y de Irán reanudaron este lunes las reuniones y contactos en Viena, Austria, sobre el programa nuclear iraní, en un clima de optimismo aunque sin grandes expectativas de rescatar, a corto plazo, el acuerdo firmado en 2015.

La reunión duró unas dos horas y fue precedida de una serie de encuentros bilaterales y se celebró en el Palacio Coburg, el mismo donde se concluyó el histórico acuerdo de hace seis años, según un tuit del representante de la Unión Europea (UE).

Pese a «circunstancias difíciles, lo que he visto este lunes me incita a ser extremadamente positivo», declaró el diplomático europeo Enrique Mora, que lidera las negociaciones, a la salida del cónclave.

En las negociaciones, además de Irán, están diplomáticos de Reino Unido, China, Alemania, Rusia y Francia. Estados Unidos participa de manera indirecta.

A lo largo de los próximos días, los expertos seguirán trabajando con «un sentimiento de urgencia para volver a dar vida» al pacto, precisó Mora, que no quiso ofrecer una fecha por tratarse de cuestiones «complejas».

«Es importante poner fin al sufrimiento del pueblo iraní», expuso el diplomático, mientras que la Casa Blanca reiteró este lunes que «privilegia la diplomacia».

Las negociaciones tienen dos aristas: por un lado, los compromisos nucleares de Irán y por el otro, el levantamiento de las sanciones estadounidenses.

La República Islámica de Irán, que subrayó su «firme determinación» de concretar el acuerdo, calificó también el ambiente de la reunión como «profesional y serio», informó la agencia de noticias AFP.

En junio, los negociadores habían culminado una primera fase de conversaciones con un tono positivo, diciendo que se estaba «cerca» de un acuerdo, pero la perspectiva cambió con la llegada al poder del presidente ultraconservador iraní, Ebrahim Raisi.

