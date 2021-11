Irlanda reimpone toque de queda en pubs y teletrabajo por el brusco avance del coronavirus

La República de Irlanda anunció nuevas restricciones, incluido un toque de queda para pubs, clubes nocturnos y restaurantes y una vuelta al trabajo remoto, tras dispararse las infecciones por coronavirus.

También los contactos cercanos con personas con coronavirus deberán restringir sus movimientos durante cinco días, incluso si han sido completamente vacunados, hasta tanto no tengan los resultados negativos del test del virus.

Se requerirán pases de la vacuna para ingresar a cines y teatros, pero no para gimnasios y peluquerías, dijo el Gobierno.

Las medidas, que entrarán en vigencia a partir del viernes, se deben a una nueva ola del virus luego de que el martes se informaran otros 4.570 casos de coronavirus en Irlanda, frente a los 3.805 del domingo.

Irlanda tiene ahora la tasa de incidencia más alta de Europa occidental y la duodécima más alta del mundo, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La incidencia de 14 días de la enfermedad es actualmente de 959 por cada 100.000 personas.

Esto es a pesar de tener una de las poblaciones más vacunadas, con alrededor del 93% de todos los adultos completamente vacunados.

El primer ministro irlandés, Micheal Martin, dijo que el «consejo es ahora que todos deben trabajar desde sus domicilios a menos que sea absolutamente necesario».

Los trabajadores habían regresado a las oficinas en septiembre cuando se relajaron las restricciones.

El Gobierno irlandés teme que aún se necesiten más restricciones.

«Este es el cuarto aumento, pero es diferente, y el programa de vacunación nos ha permitido mantener todo abierto», dijo Martin al hablar anoche por TV, informaron medios locales.

Pero alertó que si el número de infecciones continúa creciendo al ritmo actual «ningún sistema de salud podría hacer frente».

El director de la Asociación de Vinateros Licenciados (LVA), dijo que la decisión «será extraordinariamente difícil para quienes trabajan en bares y clubes nocturnos, clubes y el resto del sector nocturno y ejercerá una presión considerable sobre su economía en el período previo a las navidades.

La Asociación de Restaurantes de Irlanda, por su parte, pidió que se reintroduzca el apoyo empresarial para la industria hotelera.

«Con el 93% de la población totalmente vacunada en Irlanda, la reintroducción de las restricciones al sector, muestra que vivir con coronavirus no es viable para nuestro país», escribió Adrian Cummins, director de la Asociación de Restaurantes, en Twitter.

