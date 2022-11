Islas Fiji, el primer país con un plan de evacuación frente al cambio climático

El cambio climático es real, como lo son sus efectos. Una de sus primeras consecuencias está siendo -está ocurriendo ahora mismo- el aumento de los océanos y de su nivel. Hay países que pueden desaparecer en unos años.

Hablamos de islas y archipiélagos; lugares muchas veces de apariencia paradisíaca que pueden ser tragados, literalmente, por el mar. Según los cálculos de los expertos de la ONU, los que estos días se reúnen en Egipto, en la cumbre climática mundial de la COP 27, la mayor amenaza se cierne sobre Kiribati.

Se trata de un Estado compuesto por cerca de 30 islas ubicadas en pleno Océano Pacífico. Naciones Unidas tiene a este archipiélago bajo observación desde 1989 por estar en riesgo inminente de verse sumergido. Tanto es así que el Banco Mundial tiene planes para que Australia y Nueva Zelanda estén obligados a recibir a habitantes de Kiribati para fomentar su salida.

De Kiribati a Fiji

El propio Estado tiene un plan de evacuación hacia Fiyi, un país formado por 300 islas y algo menos de un millón de habitantes. Pero es que el futuro de éstas últimas tampoco es prometedor. De hecho, Islas Fiji ya tiene preparado un plan de evacuación.

La COP27, la Cumbre del Clima, se inauguró el pasado domingo en Sharm El-Sheikh (Egipto). EP

Y lo tienen porque los efectos del cambio climático son para este país una realidad meridiana. Muchos habitantes se están reubicando, es decir, abandonando la primera línea de playa, por la subida del nivel del mar. Los efectos -además de las inundaciones, cada vez más frecuentes- son también otros.

De las 42 aldeas que Fiji ha elegido para su reubicación en los próximos 5-10 años, seis ya han sido trasladadas

Están la erosión y la exposición a condiciones meteorológicas extremas. Las temperaturas están aumentando tres veces más rápido que la tasa media mundial y los ciclones severos azotan cada vez con mayor regularidad toda la región (Fiyi se ha enfrentado a siete grandes ciclones desde 2016).

Por eso, algunas localidades prevén dejar las islas más pequeñas -como por ejemplo, la isla de Serua- para trasladarse a la principal. Ya hay 42 aldeas de Fiyi señaladas para su reubicación. Será en los próximos cinco a diez años. De hecho, seis de esas 42 ya han sido trasladados.

El gobierno de Fiyi trata de encontrar el mejor método para trasladar parte del país. El plan que ha elaborado -titulado Procedimientos Operativos Estándar para Reubicaciones Planificadas– está en la fase final de consulta. Consta de 130 páginas de texto, gráficos y previsiones temporales. Es más fácil sobre el papel, porque ¿cómo se traslada una aldea, sus viviendas, pero también las escuelas, los centros de salud, las carreteras, las infraestructuras y hasta los cementerios?

No se trata simplemente de sacar 30 o 40 casas de un pueblo y trasladarlas más arriba. Ojalá fuera tan sencillo»

The Guardian, que publica un extenso artículo sobre este plan, recuerda que las personas más difíciles de trasladar son los muertos. «Cuando se trasladan, los aldeanos se enfrentan a la disyuntiva de dejar atrás los huesos de sus antepasados o exhumarlos y llevarlos al nuevo emplazamiento. Cualquiera de las dos opciones es profundamente traumática», cuenta el periódico británico.

Likuliku Lagoon, uno de los paradisíacos resort de Fiji. Likuliku Lagoon

«No se trata simplemente de sacar 30 o 40 casas de un pueblo y trasladarlas más arriba. Ojalá fuera tan sencillo», le explicaba al diario el año pasado Satyendra Prasad, embajador de Fiyi ante la ONU.

Vunidogoloa, un pueblo de unos 140 habitantes en Vanua Levu, la segunda isla más grande del país, fue el primer lugar en ser reubicado. Los trabajos comenzaron alrededor de 2004. Dos años después, la comunidad pidió ayuda para el traslado. Tuvo que pasar casi una década antes de que el nuevo emplazamiento estuviera listo, kilómetro y medio más adentro y a mayor altura.

Son preguntas que muchos gobiernos de todo el mundo se van a plantear en los próximos 10, 20 o 50 años»

Pero no se hizo bien y lo de Vunidogoloa ha pasado a ser un ejemplo de cómo no hacer las cosas. No se consultó a toda la comunidad, sólo a los líderes del pueblo (todos hombres). Lo asegura a The Guardian Makereta Waqavonovono, de Climate Tok, una organización que educa a las comunidades rurales sobre la crisis climática: «Una de las partes más flagrantes es que se olvidaron de poner cocinas… ¿qué significa eso? Significa que las mujeres no participaron».

Imagen satélite de las Islas Fiji. WIKIPEDIA/NASA

El plan del gobierno de Fiyi es único y pionero. «Que yo sepa, ningún otro país ha avanzado tanto en su reflexión sobre cómo tomar decisiones de reubicación planificada a nivel nacional», afirma Erica Bower, experta en reubicaciones planificadas, que ha trabajado con la ONU y el gobierno de Fiyi. Y Bower advierte: «Son preguntas que muchos gobiernos de todo el mundo se van a plantear en los próximos 10, 20 o 50 años».

Que paguen los países ricos

En una cumbre celebrada a mediados de julio en Suva, la capital de Fiyi, las autoridades de 15 países insulares de baja altitud del Pacífico se unieron en una declaración que señalaba al cambio climático como su «mayor amenaza existencial». Quieren tomar medidas ya (lo están haciendo en parte).

Si se observa los fondos que se destinan a la adaptación climática, la asignación del Pacífico es una pizca de una pizca»

Pero quiere también que su coste económico lo paguen las naciones desarrolladas, que son -después de todo- las que han creado el problema, las que han causado el calentamiento global. Su presión para conseguir que los ricos paguen la factura es parte ya de todas las conferencias de las Naciones Unidas sobre el clima.

Parte de esa financiación está llegando a través del Fondo Verde para el Clima. Pero es poco. «Si se observa la cantidad de fondos que se destinan a la adaptación [climática], la asignación del Pacífico es una pizca de una pizca», asegura el ministro de Cambio Climático de Fiyi, Aiyaz Sayed-Khaiyum.