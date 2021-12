Israel aplicará la cuarta dosis de la vacuna anticovid a personas vulnerables

En el marco de una prueba, el hospital empezó a aplicar el lunes una cuarta dosis a sus trabajadores sanitarios.

Israel lanzó este viernes una campaña para la administración de una cuarta dosis de vacuna anticovid a personas vulnerables, con la esperanza de atenuar los efectos de una nueva ola de infecciones provocada por la propagación de la variante Ómicron.

Un año exacto después de haber lanzado una gran campaña de vacunación gracias a un acuerdo con el gigante farmacéutico Pfizer, y cerca de seis meses después de haber comenzado a administrar las dosis de refuerzo, las autoridades sanitarias dieron luz verde a esta cuarta dosis para personas inmunodeprimidas.

Desde este viernes, las dosis son administradas en el hospital Sheba, ubicado en Ramat Gan, en los alrededores de Tel Aviv, a personas que han tenido, por ejemplo, trasplantes cardíacos.

Este hospital empezó a aplicar el lunes una cuarta dosis a sus trabajadores sanitarios, en el marco de una prueba.

El director del Ministerio de Salud, Nachman Ash, también autorizó una cuarta dosis a personas alojadas en residencias de ancianos y pacientes de departamentos geriátricos, según un comunicado del ministerio, informó la agencia de noticias AFP.

El primer ministro, Naftali Bennett, declaró la semana pasada que todos los israelíes de más de 60 años y el personal médico tendrían derecho a una cuarta dosis, pero esta decisión debe aún ser aprobada por el Ministerio de Salud.

Las autoridades israelíes registraron este jueves 4.000 nuevos casos de coronavirus, una cifra que no se constataba desde septiembre, pero que no se ha traducido en un aumento sensible de las hospitalizaciones.