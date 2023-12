Israel bombardeó otra vez Gaza pese a la presión internacional para retomar tregua

Israel volvió a bombardear la Franja de Gaza, mientras se intensifican los llamados internacionales para proteger a la población civil palestina y retomar la tregua con Hamas, que junto a la Yihad Islámica lanzaron «andanadas de cohetes» contra ciudades y pueblos israelíes, incluido Tel Aviv.

El Ejército israelí dijo que lanzó más de 400 ataques contra Gaza desde el viernes, cuando terminó la tregua, y según Hamas al menos 240 personas murieron desde entonces en bombardeos de Israel.

Según Israel, dos de sus soldados murieron en combate, los primeros desde el fin de la tregua.

Al menos siete personas murieron en un bombardeo israelí, cerca de la frontera de Gaza con Egipto, informó el Gobierno de Hamas en el territorio.

Bombardeos israelíes alcanzaron el sábado al campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza, donde murieron al menos 13 personas, según la agencia de noticias palestina Wafa, que citó a fuentes de Hamas.

La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, criticó duramente las muertes de civiles en ocho semanas de hostilidades, desatadas por el ataque de Hamas en Israel el 7 de octubre, en el que 1.200 personas murieron y otras 240 fueron tomadas de rehén, entre ellas una veintena de argentinos.

En respuesta, Israel prometió eliminar a Hamas y desató una campaña aérea y terrestre que ha dejado más de 15.000 muertos, en su mayoría y de los cuales unos 6.000 son niños, según las autoridades de Hamas que controlan Gaza.

«Demasiados palestinos inocentes han muerto», declaró Harris a periodistas durante la cumbre climática COP28 en Dubái.

Además, 1,7 millones de habitantes de Gaza, más de dos tercios de su población, han sido desplazados por la guerra, según la ONU.

«No encuentro palabras suficientes para expresar nuestra preocupación por lo que estamos viendo», escribió en la red social X el jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

The reports of ongoing hostilities and heavy bombardment in #Gaza are petrifying.

Yesterday our team visited Nassar Medical Hospital in the south. It was packed with 1,000 patients — 3 times over its capacity. Countless people were seeking shelter, filling every corner of the…

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 3, 2023