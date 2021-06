Israel, con el 56% de la población inmunizada frente a la covid, levanta la obligación de la mascarilla en interiores

Israel, con una cifra muy baja de contagios y casi sin restricciones tras una veloz vacunación que redujo la morbilidad por covid-19 al mínimo, levantó este martes el uso obligatorio de mascarillas en espacios interiores, salvo excepciones concretas como vuelos de avión, instituciones de bienestar social o geriátricos.

Los israelíes ya no estaban obligados a cubrirse la boca en áreas abiertas desde mediados de abril, y la mayoría de limitaciones contra la propagación de la pandemia se levantaron después de que el país llevara a cabo un rápido proceso de inoculación por el que inmunizó a más de la mitad de su población en poco más de tres meses.

Ante ello, pese a que permanecía la obligatoriedad formal de llevar mascarilla en interior, su uso dentro de locales de ocio, bares, oficinas de trabajo, comercios o transporte público era ya poco usual.

Más de 5,1 millones de personas -de una población total de unos 9,3 millones (el 56,8% de su población)- han sido vacunadas con ambas dosis, y también se comenzó a inocular recientemente a adolescentes de entre 12 y 15 años.

En este momento, la tasa de morbilidad del país es casi irrisoria: ayer se detectaron solo 25 casos nuevos tras realizar más de 30.000 tests, con un porcentaje de positivos del 0,1%.

A su vez, actualmente hay poco más de 220 personas enfermas con el virus y solo 29 están ingresadas en estado grave.

Restricciones al turismo para controlar las variantes

Pese a ello, Israel siguió hasta hace poco con restricciones de acceso muy estrictas desde el exterior para limitar el posible impacto de las nuevas variantes de la covid-19.

La entrada de extranjeros con visado de turista estuvo vetada desde marzo de 2020 y solo se aliviaron esas restricciones a finales del pasado mayo, cuando se permitieron las visitas de grupos de turistas vacunados en viajes organizados por agencias autorizadas y bajo estrictas medidas de prevención.

A partir del 1 de julio el país planea permitir el acceso de turistas vacunados que lleguen al país de forma individual.

Israel ha registrado un total de 6.428 fallecidos por coronavirus desde el inicio de la pandemia y casi 840.000 infecciones.

A debate en la Comisión de Salud Pública

En España, la Comisión de Salud Pública abordará esta tarde una propuesta de actuación sobre la vacunación de las personas que se trasladen a otra comunidad temporalmente por sus vacaciones así como la relajación del uso de la mascarilla en espacios exteriores y bajo ciertas condiciones.

Según avanzó este lunes el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, se da la “situación adecuada” para dejar de ponerse la mascarilla en espacios abiertos, un paso que “será pronto”, aunque no le puso fecha.

El epidemiólogo lleva semanas apuntando a esta posibilidad pero solo “en algunas situaciones, no en todas”, e incluso en lugares con altas coberturas vacunales como son las residencias; este lunes indicó que la evolución sigue siendo buena pero no en todos los grupos de edad por la falta de inmunización en los más jóvenes. Por lo que, precisó, la retirada de la mascarilla será “progresiva” y a medida de que avance la vacunación: “Si bien podría darse una situación adecuada para no usarla en exteriores, en los interiores es todavía probablemente muy necesario“, zanjó

Varias autonomías han reclamado ya que el uso de la mascarilla deje de ser obligatoria al aire libre, una imposición regulada en la ley de nueva normalidad aprobada definitivamente el pasado mes de marzo.

La norma impone su uso en exteriores incluso cuando hay distancia de seguridad debido a que en su trámite parlamentario en el Senado se introdujo una enmienda del PSOE que así lo fijaba. Sanidad y comunidades flexibilizaron esta imposición en el Interterritorial y es lo que se ha venido aplicando en algunas autonomías pese a que una lectura literal de la norma sigue obligando su uso en estas circunstancias.