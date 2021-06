Israel: el uso de mascarillas no será más obligatorio en los lugares cerrados – Télam

Israel contina relajando restricciones y elimina el uso obligatorio de barbijo en interiores.

El Ministerio de Salud israel contina relajando las medidas sanitarias contra la Covid-19 tras el xito de su campaa de vacunacin y anunci que a partir de este martes se levantar el requisito del uso de barbijos en interiores.

Las autoridades sanitarias informaron, no obstante, que se mantienen algunas excepciones, por lo que la medida contina en vigor para los trabajadores no vacunados, para quienes se encuentren en residencias para ancianos, al interior de aviones, o en casos de cuarentena.

En relacin a las escuelas, el Ministerio no ofreci detalles, pero anteriormente haba dicho que todava se requiere el uso de mascarillas porque la mayora de los menores de 16 aos an no fue vacunado.

Asimismo, inform que, si la tendencia a la baja en la mortalidad contina y la campaa para vacunar a nios de 12 a 15 aos, que comenz el domingo pasado con 600.000 nios candidatos para la inoculacin, tiene xito, se considerara eliminar el requisito del uso de mascarillas en las escuelas tambin.

Algunos sistemas de salud ya vacunaron a nios menores de 16 aos en grupos de riesgo y no se detectaron efectos secundarios significativos de la inyeccin, inform la agencia Sputnik.

La campaa de vacunacin masiva de Israel, donde ya se aplicaron ambas dosis a ms de la mitad de la poblacin, junto con las medidas de bloqueo, redujeron el nmero de nuevos casos diarios (basados en un promedio semanal), de 8.600 en el pico de la crisis de salud a solo 19 este domingo.

Desde el inicio de la pandemia, Israel registr 839.690 contagios y 6.428 muertes, segn las cifras oficiales.

Actualmente hay 212 casos activosy 29 personas en estado grave.