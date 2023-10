Israel lanzó una incursión en Gaza y crece la preocupación por los civiles palestinos

El Ejército israelí expresó este jueves que tanques y soldados ingresaron en la noche del miércoles en la Franja de Gaza y realizaron una «operación selectiva» de preparación para una incursión terrestre en ese territorio palestino controlado por Hamas, que aseguró que “cerca de 50″ rehenes murieron a raíz de los bombardeos israelíes en represalia por el ataque del 7 de octubre, en medio de la preocupación internacional por la situación de los civiles en el enclave.

«Durante la noche, el ejército llevó a cabo una operación selectiva con tanques en el norte de la Franja de Gaza, como parte de los preparativos para las siguientes fases de combate», indicó el Ejército israelí en un comunicado.

Las fuerzas israelíes «localizaron y atacaron a numerosos terroristas, infraestructura de terror y puestos de lanzamiento de misiles antitanque, y prepararon el campo de batalla», prosiguió el comunicado.

«Los soldados salieron de la zona al final de la actividad», agregó.

Durante días, la ofensiva terrestre israelí en Gaza parecía inminente, pero el Ejército dijo esta semana que estaba demorada por cuestiones tácticas, en medio de presiones externas para que no la lance y de críticas internas al primer ministro Benjamin Netanyahu.

El premier reiteró el miércoles que Israel seguía con los preparativos para la incursión por tierra y volvió a prometer que Hamas será aniquilado, horas antes de la operación nocturna.

IDF fighter jets carried out a precise air strike based on IDF and ISA intelligence and eliminated the Commander of Hamas’ Northern Khan Yunis Rockets Array, Hassan Al-Abdullah. pic.twitter.com/HrDD4DXAU2

Imágenes de video en blanco y negro publicadas por el Ejército mostraron una columna de vehículos blindados y niveladoras que atraviesan lo que parece ser una cerca fronteriza.

Otro video parece mostrar un bombardeo aéreo y edificios atacados con municiones, con esquirlas volando por el aire junto a una columna de humo.

Israel, que bombardea sin descanso la Franja de Gaza desde el ataque de Hamas del 7 de octubre, también sometió este territorio a un «asedio total» que priva a sus habitantes de agua, comida y electricidad.

Imágenes satelitales publicadas este jueves mostraron la magnitud de la destrucción en Gaza, arrasada por las bombas, según la agencia de noticias AFP.

La probable operación militar preocupa seriamente a la comunidad internacional, que teme un aumento del ya alto número de víctimas civiles en este enclave donde viven 2,4 millones de palestinos, así como una posible expansión del conflicto a la región.

Hamas elevó este jueves a más de 7.000 el número de palestinos muertos en Gaza en más de dos semanas de ataques israelíes y afirmó que unas 50 de las alrededor de 220 personas que capturó el 7 de octubre también fallecieron en los bombardeos.

Ese día, combatientes del movimiento islamista palestino ingresaron desde Gaza a Israel, donde mataron a 1.400 personas, en su mayoría civiles y entre ellos nueve argentinos, y tomaron a unos 220 rehenes. Otros 21 argentinos están desaparecidos.

El Ministerio de Salud del Gobierno de Hamas en Gaza dijo que al menos 2.931 niños figuraban entre los 7.028 muertos que hubo en el enclave desde el inicio de los bombardeos israelíes, y que cerca de 18.500 personas resultaron heridas.

Más tarde, el grupo informó en Telegram que su brazo armado estimaba «que el número de rehenes sionistas que murieron en la Franja de Gaza a raíz de los bombardeos y masacres sionistas alcanzó cerca de 50», pero no dio más detalles.

Más de 100 palestinos han muerto en Cisjordania, los otros territorios palestinos, en operativos militares o ataques de colonos israelíes desde los ataques de Hamas en Israel, según el Gobierno autónomo de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

Este jueves, cinco palestinos y dos colonos israelíes resultaron heridos en varios enfrentamientos al este de la ciudad cisjordana de Ramallah, y unos 30 palestinos fueron detenidos por el Ejército israelí en distintas operaciones, informó la agencia de noticias palestina Wafa.

Ayuda humanitaria ingresó a Gaza / Foto: AFP

El ministro de Obras Públicas y Vivienda de la ANP, Mohamad Ziyara, dijo este jueves que los ataques israelíes en Gaza destruyeron total o parcialmente unas 200.000 viviendas, el 25% del total.

En el enclave palestino, barrios enteros han sido arrasados, los médicos en los hospitales están desbordados con heridos y deben realizar intervenciones sin anestesia.

Cerca de 1,4 millones de personas, más de la mitad de la población de la Franja de Gaza, han huido de sus casas por los bombardeos israelíes, según la ONU.

«Ningún lugar es seguro en Gaza», afirmó Lynn Hastings, coordinadora de asuntos humanitarios de la ONU para los territorios palestinos.

Menos de 70 camiones con ayuda han ingresado al territorio desde la semana pasada, entre ellos 12 en las últimas horas, informó la Cruz Roja.

Israel impide el ingreso de combustible por temor a que Hamas lo use para cohetes y explosivos, pero la ONU dice que más personas morirán sin combustible porque no podrán utilizarse equipos médicos, plantas de desalinización de agua y ambulancias.

Across the border in Egypt, WHO has enough supplies on standby for Gaza to provide:

▪️surgical interventions for 3700 trauma patients

▪️basic and essential health services for 110,000 people

▪️medical equipment for 20,000 patients suffering from chronic diseases pic.twitter.com/hKwmMlO1Vk

— WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean (@WHOEMRO) October 26, 2023