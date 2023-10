Israel lanzó una nueva ola de misiles contra Hezbollah

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron este jueves una nueva ola de misiles hacia territorio de Líbano contra el partido-milicia chiíta Hezbollah, luego de afirmar que «asumirá las consecuencias» de sus ataques a través de la frontera, iniciados tras los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) desde la Franja de Gaza el 7 de octubre.

«En respuesta a los lanzamientos y disparos desde territorio libanés hacia territorio israelí durante este día (por el jueves), las FDI atacaron varias infraestructuras de la organización terrorista Hezbollah, incluidas posiciones de observación y alerta», indicó el Ejército en la red social X.

Asimismo, informó que varios helicópteros de combate atacaron a un escuadrón formado por tres milicianos que pretendían lanzar misiles antitanques hacia territorio israelí. Además, el Ejército publicó un vídeo de los ataques.

