Israel propuso un plan de desarrollo para la Franja de Gaza – Télam

Yair Lapid propuso un plan al que nombr “Economa a cambio de seguridad”, en la foto junto al primer ministro Bennett

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Yair Lapid, present este domingo un plan para “mejorar” las condiciones de vida de los palestinos en la Franja de Gaza, mediante la reparacin de servicios bsicos y la reconstruccin de las comunicaciones, a cambio de un compromiso de “calma” por parte de Hamas, el movimiento islamista palestino gobernante en Gaza.

“Durante demasiado tiempo, las nicas dos opciones eran conquistar Gaza o la violencia sin fin. Ambas opciones son malas”, asegur Lapid al presentar su iniciativa “Economa a cambio de seguridad” en una conferencia sobre seguridad en Jerusaln, segn cit la agencia de noticias AFP.

El plan de desarrollo propuesto por el diplomtico se organiza en dos momentos y sin negociaciones con Hamas, grupo al que Israel considera “terrorista”.

En la primera fase, “se repararan las lneas elctricas, se conectara el gas y se construira una planta desalinizadora de agua” en Gaza, un territorio que lleva ms de 15 aos bajo bloqueo israel y tiene de media 12 horas de electricidad al da y poca agua potable.

A cambio, los islamistas de Hamas tendrn que comprometerse a que haya “calma durante un largo periodo”, aadi Lapid, y advirti que, en caso de violencia, la respuesta de Israel ser “ms fuerte que en el pasado”.

En una segunda fase, se construira un puerto y un “enlace por carretera” entre Gaza y Cisjordania, un territorio palestino ocupado por Israel, as como una nueva zona industrial, explic.

Cisjordania, donde tiene su sede la Autoridad Palestina de Mahmud Abas, est separada de Gaza por territorio israel.

El plan, que an no ha sido adoptado por el gobierno, no pretende resolver el conflicto palestino-israel, sino “actuar ahora” para “mejorar” las condiciones de vida de los palestinos y “crear mejores condiciones para futuras conversaciones”, detall el ministro.

Israel y Hamas se han librado cuatro guerras desde 2008. Cuatro meses despus de la ltima guerra, en mayo, la reconstruccin del enclave an no comenz, a pesar de los compromisos de varios donantes.