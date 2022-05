Israel protesta después que el canciller ruso afirmara que Hitler ‘tenía sangre judía’

El Gobierno de Israel convocó este lunes al embajador de Rusia para protestar por recientes declaraciones del ministro de Exteriores de ese país, Sergei Lavrov, quien afirmó el domingo que Adolf Hitler «tenía sangre judía», trazando un paralelismo con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

En una entrevista concedida el domingo a la cadena de televisión italiana Rete4, en la que también aseguró que el fin de la invasión a Ucrania no es el de exigir la rendición de Zelenski y que la incursión militar no tiene fecha, Lavrov afirmó que «Adolf Hitler también tenía sangre judía», lo cual «no significa nada».

«El sabio pueblo judío dice que los mayores antisemitas suelen ser judíos», dijo.

El Ministerio de Exteriores israelí anunció este lunes que el embajador ruso en Israel fue convocado para pedir «aclaraciones», mientras que el titular de la cartera, Yair Lapid, cargó duramente contra su homólogo ruso.

«La palabras de Lavrov son imperdonables e indignantes, así como un terrible error histórico. Los judíos no se asesinaron a sí mismos durante el Holocausto. El nivel más bajo de racismo contra los judíos es acusar a los judíos de antisemitismo«, recalcó Lapid en su cuenta en la red social Twitter.

«Decir que Hitler era judío es como decir que los judíos se asesinaron entre ellos. Los nazis persiguieron a los judíos. Sólo los nazis fueron nazis y sólo los nazis aplicaron una política de aniquilación sistemática del pueblo judío», insistió.

Foreign Minister Lavrov’s remarks are both an unforgivable and outrageous statement as well as a terrible historical error. Jews did not murder themselves in the Holocaust. The lowest level of racism against Jews is to accuse Jews themselves of antisemitism.

— יאיר לפיד – Yair Lapid🟠 (@yairlapid) May 2, 2022