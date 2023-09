Israel ratificó su visto bueno al enriquecimiento de uranio en Arabia Saudita

Israel confirmó este jueves su acuerdo para que Arabia Saudita tenga acceso al enriquecimiento de uranio, mientras Irán calificó la normalización de las relaciones entre Tel Aviv y Riad como «una puñalada por la espalda» para Palestina.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pidió a los principales expertos nucleares y de seguridad de su gobierno que cooperen con Washington en una propuesta para una «operación de enriquecimiento de uranio dirigida por Estados Unidos» en Arabia Saudita, afirmó una autoridad israelí no identificada al diario estadounidense The Wall Street Journal.

«En cuanto a la cuestión nuclear, hemos estado completamente de acuerdo desde el principio, sobre lo que no podemos hacer y lo que podríamos hacer», dijo la fuente sobre la visión compartida de Estados Unidos e Israel sobre las negociaciones con Arabia Saudita.

Por otro lado, el canciller de Israel, Eli Cohen, dijo en una entrevista con la emisora israelí Army Radio que su gobierno está en condiciones de retomar las relaciones diplomáticas con Arabia Saudita «a principios de 2024» y que las diferencias existentes en estos momentos «pueden ser superadas».

«Creo que existe la posibilidad de que en el primer trimestre de 2024, cuatro o cinco meses desde ahora, podamos estar en un punto en el que los detalles sean completados», declaró Cohen, según la agencia de noticias Europa Press.

Las declaraciones de Cohen coincidieron con las del príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed Bin Salman, quien reconoció que esa posibilidad «está cada día más cerca», y que «por primera vez» el proceso de conversaciones «es serio», en una entrevista divulgada el miércoles por la televisora Fox News.

«Si logramos avances a la hora de lograr un acuerdo que satisfaga las necesidades de los palestinos y calme la región, vamos a trabajar con quien esté allí», recalcó Bin Salman, al tiempo que reiteró que quiere que este pacto derive en «una buena vida para los palestinos».

El príncipe heredero, considerado la autoridad a causa de que su padre, el rey Salman, está enfermo, apuntó que el acuerdo sería «el más importante a nivel histórico desde el fin de la Guerra Fría».

Hasta la fecha, las autoridades sauditas rechazaron normalizar las relaciones con Israel si no hay previamente un acuerdo entre israelíes y palestinos que incluya la creación de un Estado palestino en las fronteras de 1967, con Jerusalén Este como capital.

🇮🇱🇺🇸 Today, I had the honor of meeting with US President Joe Biden, a friend for over 40 years. We discussed the immense potential of an economic corridor linking Asia, the Middle East, and Europe, with Israel as a pivotal hub.

We share a vision: a historic peace between Israel… pic.twitter.com/FsEtp5Sk8z

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) September 20, 2023