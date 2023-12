Israel reconoció que mató ‘por error’ a tres rehenes en una operación

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) admitieron este viernes que mataron por error a tres rehenes que habían sido secuestrados por el movimiento islamista palestino Hamas durante su incursión del 7 de octubre pasado, en una operación en Shejaiya, en el norte de la Franja de Gaza.

«Durante combates en Shejaiya, el Ejército identificó por error a tres rehenes israelíes como una amenaza. Como resultado, los soldados dispararon hacia ellos y murieron», afirmó el cuerpo armado en un comunicado en el que expresa además un «fuerte arrepentimiento por el trágico incidente».

El texto, publicado en la red X (antes Twitter), se complementó también con declaraciones del vocero de las FDI, Daniel Hagari, que identificó a dos de los rehenes muertos como Yotam Haim y Samar Talalka, secuestrados respectivamente en los kibutz Kfar Aza y Nir Am. El tercer secuestrado no fue identificado por pedido de su familia.

During combat in Shejaiya, the IDF mistakenly identified 3 Israeli hostages as a threat and as a result, fired toward them and the hostages were killed. 1/1

