Israel vuelve a imponer el barbijo obligatorio en lugares cerrados – Télam

El uso del barbijo en lugares cerrados volver a ser obligatorio en Israel desde la semana prxima para intentar contener un alarmante aumento de casos de coronavirus atribuido a la temida variante Delta, anunci el Gobierno.

Nachman Ash, el mximo funcionario israel para el manejo de la pandemia, dijo a periodistas que Israel ya registraba este jueves a media tarde 123 contagios, una cuarta jornada consecutiva con ms de 100, cifra que no se superaba desde fines de abril.

La obligacin del uso de barbijos en interiores fue abolida el 15 de este mes gracias a una vasta campaa de vacunacin que haba mantenido cifras diarias de dos dgitos de contagios desde el 28 de abril, a veces con das sin casos.

Sin embargo, las infecciones comenzaron a aumentar luego de la aparicin de la variante Delta, que fue detectada primero en India y que se estima es las ms contagiosa y letal de las denominadas “de cuidado”.

Ash dijo que el brote ya se extendi a varias ciudades del pas y recomend evitar los viajes al extranjero, especialmente a las personas que no se hayan vacunado, hacindose eco de una similar sugerencia del primer ministro, Naftali Bennett.

“Llamo al pblico a considerar si viajar al extranjero es esencial. Es altamente recomendable evitar los viajes no esenciales al extranjero”, dijo, inform la agencia de noticias DPA.

“No es momento para viajar con chicos que no estn vacunados”, agreg.

