Italia afirmó que la vacunación obligatoria contra el coronavirus “es una opción posible” – Télam

Italia ya super el 72% de inmunizacin contra el coronavirus

El Gobierno italiano afirm que la vacunacin obligatoria contra el coronavirus “es una opcin posible”, una vez que el Ejecutivo que encabeza Mario Draghi termine de definir la extensin de las actividades alcanzadas por el denominado “pase verde” para personas inmunizadas y recuperadas de la Covid-19.

“En estas horas estamos trabajando para extender el pase verde y luego evaluaremos los datos”, afirm el ministro de Salud Roberto Speranza en declaraciones al canal La7.

“Si los datos lo hacen necesario no tendremos miedo de hacer obligatoria la vacuna, pero an necesitamos unas semanas de estudio”, plante Speranza, mientras el pas ya super el 72% de inmunizacin contra el coronavirus en la poblacin mayor de 12 aos y espera llegar al 80% antes de fin de mes.

Para el ministro, la posibilidad de hacer obligatoria la vacunacin “no es una eleccin ya hecha sino una opcin posible que la Constitucin consiente”.

Por el momento, Italia ya hace obligatorio el denominado “pase vede” sanitario para comer dentro de restaurantes, tomar vuelos y micros internos de media y larga distancia, ir a gimnasios y participar de eventos en espacios cerrados, mientras se define la posibilidad de extenderlo tambin al personal estatal en contacto con pblico.

El “pase verde”, gratuito, se obtiene con al menos una dosis de vacuna, con un certificado de recuperacin de coronavirus o con un test negativo con no ms de 48 horas de antigedad, por lo que en la prctica la vacunacin es indispensable para las personas que no tuvieron la enfermedad y no quieren pagar los 15 euros del test cada dos das.

“Hoy hay ms dosis, imaginar la obligacin en una temporada anterior hubiera sido ilusorio, pero hoy con ms dosis hay una posibilidad a evaluar, en base a los datos del prximo mes y medio”, profundiz Speranza sobre la posible extensin de la vacunacin.