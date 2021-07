Italia continúa los debates sobre el “pase libre” para vacunados – Télam

20 regiones de Italia se reunirn este martes

Los gobernadores de las 20 regiones de Italia se reunirn este martes para buscar una postura comn que presentar maana al Gobierno nacional sobre la posibilidad de que el pas instaure un “pase libre” que permita solo a vacunados el acceso a algunas actividades como viajes en tren o la asistencia a eventos y conciertos.

La llamada Conferencia de las Regiones, que rene a los 20 gobernadores del pas, se reunir para buscar consensuar posiciones sobre la propuesta del Gobierno que, a nivel nacional conduce Mario Draghi, para lanzar una iniciativa inspirada en la decisin francesa de restringir actividades a las personas que decidan no vacunarse.

Si bien diversos miembros del Poder Ejecutivo nacional plantearon la idea de hacer una “versin italiana” del “pase verde” con el que Francia restringir desde maana el acceso de no vacunados a restaurantes y bares, los gobernadores regionales an no unificaron una propuesta para llevar maana al encuentro con el Gobierno.

“Si alguna vez volvemos a cerrar incluso un negocio, no quiero ser responsable de ello. El pase verde es an mejor que el toque de queda!”, plante a travs de Twitter uno de los gobernadores que apoyan la propuesta, Giovanni Toti, de la Liguria y miembro de la derechista Liga.

El Gobierno pretende que el “pase verde” est vigente desde el prximo lunes 26

Desde el mismo espacio poltico, el gobernador de Friuli Venecia Julia y presidente de la Conferencia de Regiones, Massimiliano Fedriga, se mostr ms cauto y apoy solo el “pase verde” para eventos masivos y transportes internos de larga distancia.

“El pase verde para restaurantes, con los nmeros que tenemos, parecera una eleccin fuera de lugar e incomprensible. Luego, si la situacin empeora, las opciones se pueden revisar”, plante Fedriga a travs de redes sociales.

Es, sin embargo, el lder nacional de la Liga, el senador Matteo Salvini, uno de los ms enfticos opositores al proyecto de “pase verde”, al que consider como una propuesta “sin sentido”.

Segn las hiptesis que publican hoy los diarios La Stampa y Corriere, el Gobierno nacional decidira un esquema gradual de pase verde, que permitira a las personas con una sola dosis acceder a bares y restaurantes.

De acuerdo a las versiones de la prensa italiana, el Gobierno pretende que el “pase verde” est vigente desde el prximo lunes 26 y excepto por las ltimas noticias que hablan de una sola dosis, la idea original era que fuera otorgado a todas las personas que tengan un test negativo de coronavirus en las ltimas 72 horas o a las que hayan completado el ciclo de inmunizacin.

Por el momento, una iniciativa similar ya est vigente en toda Europa y permite a las personas vacunadas, con test negativo o ya recuperadas de la enfermedad a viajar dentro del espacio Schengen de libre movilidad continental sin necesidad de cuarentena.

Italia ya inmuniz contra la Covid-19 a ms del 50% de la poblacin mayor de 12 aos, segn datos oficiales, aunque en los ltimos das se triplic la tasa de positividad diaria, que mide la cantidad de casos detectados cada 100 test hechos a nivel nacional.