Italia exigirá el «pase verde» a proveedores y a quienes se reúnan en edificios públicos – Télam

El Gobierno italiano ultim detalles del decreto que definir los alcances de la obligatoriedad del denominado «pase verde sanitario» a todos los trabajadores pblicos y privados del pas. Foto: AFP.

El Gobierno de Italia decret este martes que los proveedores de empresas pblicas y quienes participen de reuniones en edificios estatales tambin debern exhibir el denominado «pase verde sanitario» que desde este viernes ser obligatorio para todos los trabajadores pblicos y privados del pas.

Con un decreto de artculo nico en el que da las «lneas gua» para la aplicacin del uso obligatorio del certificado, el premier Mario Draghi dispuso que tambin queden alcanzados los proveedores estatales, carteros que deban entrar en las oficinas y personal de empresas tercerizadas, como en el caso de limpieza.

El decreto ampla as el universo alcanzado por el uso del certificado que se emite a personas vacunadas o recuperadas de coronavirus, y que puede reemplazarse por un test negativo de Covid-19.

Con la entrada en vigencia de las nuevas normas, las empresas y organismos tendrn una aplicacin especial para comprobar el certificado, que podr ser pedido hasta 48 horas antes del inicio del turno, con fines organizativos.

Por el momento, el Gobierno italiano an no defini cmo obtendrn el «pase verde» los ciudadanos vacunados en el exterior, entre ellos los talo-argentinos, en general con vacunas an no reconocidas por Europa.

El «pase verde», que ser ahora obligatorio para los lugares de trabajo, ya se exige para los viajes en tren y avin de media y larga distancia, para consumos dentro de bares y restaurantes y para ir a gimnasios y teatros, entre otras actividades.

Para las personas no vacunadas o que no hayan tenido coronavirus, existe adems la posibilidad de hacerse un test cada 48 horas, a un precio de 15 euros, que tendr la misma validez que el «pase verde».

En ese marco, el ministro de Trabajo, Andrea Orlando, rechaz hoy el pedido del lder del Movimiento Cinco Estrellas, Beppe Grillo, para que los test de coronavirus sean gratuitos para los trabajadores.