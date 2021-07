Italia ganó u$s20 millones más que Argentina

El torneo organizado por la UEFA repartió 9,25 millones de euros únicamente por participar en el torneo. Esa cantidad ya es superior a la que se llevó la Argentina.

depSelección TÉLAM.jpg Campeón II. El plantel de la Selección llegó ayer al predio en Ezeiza en medio de una multitud que rodeó el micro desde su arribo al país tras consagrarse en la Copa América. Después, los jugadores se fueron para reencontrarse con sus familiares.

Para tener una idea de la disparidad en el concepto sobre premios, Italia, que resultó el campeón de la Euro, embolsó cerca de 34 millones de euros (40.380.000 de dólares). A mediados de abril de este año, el Consejo de la Conmebol, reunido en forma virtual, aprobó un incremento en el monto que iba a recibir el campeón de la Copa América 2021. Ese premio principal tuvo un aumento de u$s2.500.000 con respecto a la pasada edición de la Copa América, pasando de u$s 7.500.000 a u$s 10.000.000. Brasil, como subcampeón del torne de llevó u$s 5 millones. Colombia, al terminar tercera tras superar a Perú con un golazo de Luis Díaz en el minuto 93, le reportó u$s 4 millones. En tanto la selección dirigida por el argentino Ricaerdo Gareca al finalizar cuarta obtuvo u$s 3 millones. Además, Uruguay (quinto) se quedó con 400.000, Paraguay (sexto) con 350.000, Chile (séptimo) 300.000 y Ecuador (octavo) 250.000. Mientras que Venezuela y Bolivia, no tuvieron premio económico por quedarse a afuera en la zona de clasificación. Estas cifras implicaron un total de u$s 78 millones.

Diferencia abismal

La UEFA repartió más de 300 milones de euros (u$s356.300.000) en premios entre las 24 selecciones que participaron de la decimosexta edición de la Eurocopa que terminó coronando a Italia sobre Inglaterra en la definición por penales en Wembley. En total y pese a la crisis provocada por la pandemia de coronavirus, la entidad continental repartió 331 millones de euros, treinta más que en la edición que Portugal ganó hace cuatro años en Francia.

Cada participante que llegó a la fase de grupos recibió 9,25 millones de euros, en tanto que cada triunfo representó un ingreso de 1 millón más. La clasificación a octavos de final garantizó otros 1,5 millones de euros, mientras que el Boleto a la siguiente ronda representó 2,5 millones de euros más. Ubicarse entre los cuatro mejores del continente permitió ingresar 4 millones de euros, mientras que por avanzar a la final la UEFA entregó 5 millones de euros. El campeón tuvo garantizados otros 3 millones de euros.

De esta manera, el campeón sumó 28 millones de euros, superando los 25,5 millones que Portugal recibió por su consagración tras vencer en la edición disputada en Francia. Casualmente, Portugal y Francia estuvieron junto a Alemania en la lista de las selecciones que llegaron a octavos de final que sumaron menos ingresos.

depItalia NA.jpg Campeón I. Italia se consagró por segunda vez, y luego de 53 años, en la Eurocopa, tras vencer a Inglaterra por 4-3 en definición por penales en Wembley, luego del empate 1-1 en los 90’ reglamentarios y en el tiempo suplementario.

La UEFA entregó 12,25 millones de euros a Alemania, Portugal, Croacia y a Gales, mientras que Francia, Suecia y Austria recibieron 12,75 millones de la moneda comunitaria, detrás de Holanda (13,75).

Por su parte, Bélgica recibió 16,25 millones de euros por su participación hasta cuartos de final, un poco más que Suecia y República Checa (14,75) y que Ucrania (14,25).

A su vez, la gran sorpresa del torneo, Dinamarca, se despidió en semifinales con el consuelo de recibir 18,25 millones de euros, un millón menos que España, que quedó a un paso del duelo por el título al caer con Italia.

La UEFA también repartió un total de 130 millones de euros a los clubes que aportaron futbolistas para la Eurocopa 2020 a partir del número de días que sus jugadores hayan permanecido con sus respectivas selecciones.

Entre los equipos con más futbolistas convocados figuraron el campeón de la “Champions League”, Chelsea, y el subcamepón Manchester City además de Juventus, mientras que Atalanta e Inter integran la lista. La Eurocopa 2020 también le permitió a la Asociación Inglesa de Fútbol (FA) ingresar otros 30 millones de euros gracias a la venta de entradas para los partidos disputados en Wembley.

Igualmente será difícil igualar los ingresos por 1.900 millones de euros, las ganancias de la Euro 2016, que había registrado un aumento del 38% respecto de la edición de 2012. Aun considerando que, en su balance hasta el 30 de junio de 2020, la UEFA indicó que postergó al ejercicio 2020-21 un poco más de 1.300 millones de ingresos por contratos ligados a la Euro 2020, con costos por 504 millones de euros.

La UEFA confía igualmente en concretar su objetivo de mantener sus cuentas equilibradas después de la caída en su facturación de 3.800 millones de euros en 2018-19 a 3.000 millones en 2019-20 que provocó un rojo en el balance de unos 74 millones de euros.