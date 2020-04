Italia supera los 20.000 fallecidos y repunta tras varios días a la baja

El coronavirus mantiene su postura de extenderse cuanto más lejos mejor. Tras cruzar mares y continentes enteros, en Europa vemos como su avance no frena todo lo que nos gustaría a pesar de las estrictas medidas tomadas, que tratan de aislarlo y ralentizar sus contagios y su letalidad.

A lo largo de la mañana se conocían los datos positivos de España. El número de fallecidos desciende hasta los 517 en las últimas 24 horas, mientras los nuevos contagios llegan a un total de 3.477 por un total de 2.336 nuevas altas. Datos que confirman la tendencia a la baja, a pesar de que son números muy altos en comparación con los países europeos de nuestro entorno y no hay que olvidar, que estas cifras son personas, con nombres y apellidos.

Italia y Reino Unido siguen remando

Italia ha conocido a lo largo del día un dato que esperaba que nunca llegaría, sobrepasar la cifra de los 20.000 fallecidos por coronavirus. A pesar de que llevaban varios días reduciendo tanto las cifras de contagiados como la de fallecidos, han tenido un pequeño repunte que alcanza los 566 muertos, frente a los 431 del pasado domingo. Estos datos la sitúan como el países europeo con mayor número de fallecidos por esta enfermedad, con 20.465, mientras ha detectado 159.516 personas contagiadas y ha registrado 35.425 altas.

Por su parte, Reino Unido ha registrado una frenada en el número de personas fallecidas, después de que el pasado viernes 10 de abril viviera las peores de cifras con el mayor incremento diario de fallecidos contabilizado en el país desde que en enero comenzó a extenderse la pandemia del nuevo coronavirus, alcanzando los 980 muertos. Los datos han ido desciendo en el fin de semana y los registrados hoy datan de 717 nuevos fallecidos y 4.342 nuevos contagios.

Esto eleva al país a unas cifras de 88.621 personas contagiadas y 11.329 fallecidos, lo que mete al país británico en el grupo de estados con más de 10.000 muertos a causa de esta enfermedad, junto con España, Italia, Francia y Estados Unidos.

Más tranquilidad para Holanda, Bélgica, Alemania y Portugal

El coronavirus no ha afectado a los países por igual, por ello desde los gobiernos de algunos estados están más tranquilos aunque sin excesiva confianza. Bélgica, por ejemplo, no prevé modificar las medidas de confinamiento que aplica desde hace un mes para frenar el coronavirus, porque todavía no se han logrado los objetivos necesarios para revisar la estrategia. Sin embargo, sus datos en las últimas 24 horas son de 942 nuevos contagios y 303 fallecidos, ascendiendo hasta los 30.589 contagiados y 3.903 muertos.

Holanda y Alemania, dos de los países más reacios a que se apliquen ayudas en el ámbito de la Unión Europea, viven situaciones similares en cuanto a las cifras totales de fallecidos. 2.823 y 2.799 son las cifras oficiales de muertos respectivamente, pero sin embargo los germanos tienen 123.016 contagiados por 26.551 de los holandeses. En cuanto a los datos conocidos en el día, Holanda ha registrado la cifra más baja de las últimas dos semanas, con 86 muertos y 964 nuevos contagios. Por su parte, Alemania suma 126 nuevos fallecidos y 2.537 contagios.

Por último, Portugal ha registrado una pequeña subida del 2,1% en el número de contagios, sumando 349 nuevos. En cuanto la cifra de muertos, alcanza un total de 31, lo cual se traduce en las cifras totales como 535 fallecidos y 16.934 contagios.