Italia superó el millón de vacunados y mantiene las restricciones a la movilidad por un mes – Télam

Un milione di italiani ha ricevuto il vaccino anti #covid19. Un sentito ringraziamento ai cittadini e al nostro SSN per la risposta straordinaria. L’Italia prima in Ue per numero di persone vaccinate. Un dato incoraggiante. Andiamo avanti cos mantenendo sempre alta la guardia pic.twitter.com/LSAOxo9Nrh

— Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) January 15, 2021