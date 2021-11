Jaldo anunció la compra de vehículos, cámaras y más policías en las calles

Tras titularizar a 551 agentes policiales y del servicio penitenciario, el gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió a la compra de unidades móviles y cámaras de seguridad de alta tecnología para el servicio de la Policía de Tucumán. Dijo que se realiza una reforma de personal en la fuerza de seguridad para que los agentes patrullen las calles para atender los pedidos de la ciudadanía. Además, expresó que las gestiones para la construcción de una cárcel y dos alcaidías están avanzadas.

Sobre ello, Jaldo dijo: “Estamos trabajando a full para la cárcel y las dos alcaidías, ya tenemos los recursos en los tres casos. Estamos en los procesos licitatorios. Muy pronto estaremos en obras y, en poco tiempo, el problema carcelario lo iremos solucionando de menos a mayor”.

Además, contó que la Provincia adquirió 500 dispositivos para el registro de imágenes en la vía pública: “Tenemos 500 cámaras de última tecnología compradas. Estamos haciendo la parte edilicia donde se las van a monitorear. Realizando la conectividad y la comunicación. Cámaras que se instalarán en diferentes puntos de la provincia”.

Con respecto a la adquisición de unidades móviles para la Policía, dijo: “Estamos a punto de adjudicar la compra de 100 camionetas destinadas a la fuerza policial que se van a distribuir no sólo en San Miguel de Tucumán sino también en las diferentes ciudades del interior” y sostuvo: “entendemos que uno de los déficits es el de la movilidad y no es porque no hayamos comprado vehículos sino que las unidades tienen una vida útil por el uso. En la Policía los ciclos de los vehículos se acortan mucho más”.

A su vez, dijo que se comprarán motocicletas: “Necesitamos reforzar nuestros grupos especiales Cero, Geo y Gomt que mayormente se utilizan motocicletas de gran cilindrada. Para ello se comprarán 400 rodados. Con esto estamos equipando a la fuerza de seguridad de Tucumán para que pueda prestar un mejor servicio. Se hizo un esfuerzo financiero muy importante. Con esta decisión política se busca fortalecer una de las áreas más importantes del Gobierno”.

Emergencia de Seguridad

“Hemos venido reparando comisarias en la Capital como en el interior, por eso la Legislatura aprobó las leyes de Emergencia de Seguridad y Emergencia Carcelaria que nos está permitiendo renovar comisarias, estamos encaminados a una cárcel y dos alcaldías nuevas” y valoró: “Hay una decisión política muy fuerte. Un plan de seguridad. No sólo hay una preocupación, sino una ocupación en cuidar la vida y los bienes de los tucumanos”.

En los últimos tiempos, dijo, “la Policía participó de hechos de esclarecimiento muy importantes que quizás antes no se pensaba que se podían realizar. Eso lo hicimos por la capacitación y la tecnología de nuestra fuerza y el trabajo que realizamos con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal. Y también por el aporte que hizo la Legislatura porque la seguridad es una parte del Poder Ejecutivo. Nosotros capturamos a los que cometen el delito y los ponemos a disposición de la justicia que es quien decide”.

En este sentido, recordó que la Legislatura reformó el Código Procesal Penal “y hoy en 60 o 90 días todos los detenidos por delitos están juzgados. Aquellos que fueron condenados no hay dudas que inmediatamente irán a Villa Urquiza. Hemos eliminado los centros de detenciones, que por ahí sonaban como centros ‘vip’”.

Así las cosas, “hoy el que comete el delito tiene que saber que la Policía está preparada para apresarlo y, con el nuevo código, tiene que saber que va a ir preso. Se terminó la puerta giratoria. Este es el trabajo conjunto de los tres poderes del Estado. Estamos cambiando para bien, tomando decisiones de fondo”.

Sistema Carcelario

“Este es un Gobierno que escucha. La sociedad nos pide más policía en las calles. Por eso hoy fui muy claro en el mensaje. Di instrucciones al ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa y al jefe de Policía, Manuel Bernachi, de revisar todas las comisiones y adscripciones, custodias personales, salvo las ordenadas por el Poder Judicial. Para que directamente se les dé baja y se los vuelque a las calles a cuidar a los tucumanos”.

