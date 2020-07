Jalil sobre el Consejo de la Magistratura: “No está dentro de lo que es la Constitución”

El Gobernador de la provincia Raúl Jalil brindó una entrevista al programa radial de “La República Parlante”, el mandatario se expresó sobre la ley que eliminó al Consejo de la Magistratura días atrás y dijo: “El Consejo de la Magistratura (provincial) no está dentro de lo que es la Constitución”, “Hemos invitado a una reforma de la Constitución a la oposición. Ya hay proyectos que se van a presentar la semana que viene”, y agregó , ” Veníamos con un problema en el Consejo de la Magistratura. Teníamos algunas denuncias de algunos jueces que ya están siendo investigados. Hay procesos mucho más transparentes que el Consejo de la Magistratura”,

“Hemos presentado una reforma del Estado para que todos los empleados públicos ingresen a través de un concurso público”, “El ultimo electo por el colegio de magistrados está siendo sospechado y llevado a juicio por mal desempeño en su tarea”, “Hay que buscar otra metodología de elección de los jueces y no necesariamente tiene que ser el Consejo de Magistratura”, “Queremos la reforma de la Constitución para sacar la reelección indefinida”, “No queremos perpetuarnos. La perpetuidad quita iniciativa”, “La ex gobernadora planteo la autolimitación de mandato de 8 años. Personalmente lo comparto”, “La reforma de la constitución de algunas provincias sostiene que la corte no sea para siempre. Que sea electa cada 6 años y que los jueces tengan que tener un informe de gestión”, “El poder judicial no está bien visto por la sociedad. No se moderniza”.

También hizo referencia sobre la pandemia y la situación económica afirmó que: “Hemos hablado con Trotta para volver a las clases desde agosto”, “Cuando comenzó esto no había barbijos ni hisopos. Ahora tenemos laboratorios, todos los elementos de trabajo. Ahora vamos a tener que cuidar a la gente grande”, “Estamos trabajando la postpandemia”, “Hay sectores como el turismo, el hotel y los transportes que van a tener que reinventarse mucho y en esto estoy convencido de que tanto la nación como los gobernadores lo vamos a acompañar”, “Siempre digo que las obras publicas en el interior o las hizo Perón o Néstor y Cristina. Yo tengo el gran sueño que pase esto y las haga Alberto. Hemos firmado muchos convenios por obras importantes”, “Los legisladores nacionales vamos a acompañar la negociación del gobierno con los acreedores internacionales”, “Soy un agradecido de los camineros, hacen un esfuerzo muy grande junto con los gendarmes con la gente las políticas de salud de seguridad y empleados municipales”