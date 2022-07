James Grainger: «Stanley dijo que EE.UU. tiene mucho que aprender de Argentina en la cuestión del aborto»

El periodista que entrevistó al enviado diplomático de Joe Biden en Buenos Aires, James Grainger, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y analizó las declaraciones que dejó. Destacó que «Stanley dijo que EE.UU. tiene mucho que aprender de Argentina en la cuestión del aborto» y que los problemas en Gran Bretaña se dan por la polarización y el caos mundial.

¿Qué experiencia te dejó humanamente la entrevista con el Marc Stanley?

Me gustó mucho. La mayoría de los embajadores no quieren decir demasiado, pero él fue abierto, respondió las preguntas y, cuando no tenía claro un tema, me decía que tenía que investigar más. Pasó con la consulta sobre las sobretasas del Fondo Monetario Internacional en Argentina.

Stanley: “El Tesoro de EE.UU. cree que no se puede hacer una excepción para Argentina”

Más allá de lo personal, ¿qué te quedó sobre los Estados Unidos?

Me dijo que su familia estaba contenta de estar acá. La entrevista fue para hablar sobre la Independencia de los Estados Unidos, pero también tocamos el control de armas y el tema del aborto. Tenía su opinión personal, que no necesariamente es la de su país, pero fue interesante. Stanley dijo que EE.UU. tiene mucho que aprender de Argentina en la cuestión del aborto.

Biden firma un decreto para garantizar el aborto en Estados Unidos

¿Cómo se puede explicar lo que está pasando en Gran Bretaña?

Es difícil de explicar, pero muchos de los países grandes están en caos. Lo que pasa con Boris Johnson es que la política está muy polarizada en todos lados. Mi trabajo es para explicar qué pasa en Argentina al resto del mundo, quiero ser un puente entre los dos lados. Lo que me interesó de Marc Stanley es que me di cuenta que era antigrieta. Se juntó con Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, pero también con Mauricio Macri y otros dirigentes opositores. Me parece muy importante para escuchar en todos lados.

JL PAR