Japón sancionará al presidente de Bielorrusia y al banco central de Rusia

Japón va a adoptar sanciones contra el presidente de Bielorrusia y el banco central de Rusia, anunció este lunes el primer ministro japonés, Fumio Kishida, como respuesta a la invasión rusa de Ucrania.

«Ante la aparente implicación de Bielorrusia en esta agresión, vamos a adoptar sanciones contra el presidente (bielorruso Alexander) Lukashenko y otros individuos y organizaciones, así como medidas de limitación de exportaciones», dijo Kishida, tras entrevistarse con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, informó la agencia de noticias AFP.

«Hemos decidido imponer sanciones para limitar las transacciones con el banco central ruso», añadió el primer ministro japonés en consonancia con las medidas internacionales contra Rusia,.

Estos anuncios están en sintonía con las presiones del G7 – grupo de economías avanzadas del cual Japón forma parte – contra Rusia por la invasión, que incluyen sanciones contra las instituciones financieras de Moscú y las ventas de semiconductores para Rusia.

Estas sanciones al Banco central de Rusia se suman a las anunciadas este lunes por el Reino Unido, que también impondrá medidas contra otros organismos económicos y financieros rusos.

El fin de semana, la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá dispusieron sanciones similares, consistentes en el congelamiento de los activos rusos en sus respectivos países, incluidos los depósitos de reservas del banco central, entre otras medidas.

En contraposición, China rechazó el uso de sanciones para resolver problemas en el mundo.

Además de los 100 millones de dólares en préstamos prometidos por Japón para Ucrania, Kishida ofreció otros 100 millones de dólares para ayuda humanitaria de emergencia para Ucrania.

Además el primer ministro nipón indicó que se tomarán medidas para permitir a los ucranianos que estén en Japón permanezcan en el archipiélago, si tienen temor de volver a su país.

«Japón declara su firme apoyo a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y se une a los ciudadanos de Ucrania que están haciendo todo lo posible para tomar medidas para defender su patria y sus familias», escribió Kishida en Twitter.

