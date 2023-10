Javier Milei cerró su campaña presidencial en el Movistar Arena

A cuatro días de las elecciones presidenciales, el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, realizó el cierre de su campaña en el Movistar Arena, rodeado de su equipo, con postulantes y militantes. Se esperaba que el libertario salga al escenario a las 20.30, pero finalmente apareció caminando dificultosamente entre el público hacia las 22. También expuso Alberto Benegas Lynch, máximo divulgador de las ideas del liberalismo en Argentina, considerado «un prócer» por el presidenciable.

Desde las 17, el partido convocó en Capital Federal a un “banderazo” junto al candidato para jefe de Gobierno porteño, Ramiro Marra, en la esquina de Av. Corrientes y Dorrego. Más tarde, circularon en redes sociales videos que mostraban largas filas para adquirir entradas para el acto de cierre e ingresar al miniestadio en Villa Crespo. Allí, previo al inicio del acto, Marra repitió su provocación al gobierno nacional, al realizar una nueva venta de dólares a $1000 y declaró estar confiado en obtener un triunfo “en primera vuelta”.

Entre el público se encontraba “Bertie” Benegas Lynch, hijo del mencionado referente libertario, quien es además es el primer candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza. También fue fotografiada Lilia Lemoine, candidata a diputada nacional, que este martes definió que su primer proyecto de ley sería de «Renuncia a la paternidad». La cosplayer, asesora de LLA, exmaquilladora y expareja de Milei se presentó entre los seguidores sosteniendo un muñeco de un personaje de la serie de manga Chainsaw Man, en homenaje al plan «motosierra«.

El Dipy, candidato a intendente de La Matanza; Marcela Pagano, candidata a diputada nacional; Carolina Píparo, candidata a gobernadora de Buenos Aires, y Victoria Villaruel, candidata a vicepresidenta en La Libertad Avanza también se mostraron en el acto que comenzó con una hora de restraso, según lo anunciado.

21:30: Benegas Lynch: «Milei ya ganó porque cambió el eje del debate»

El acto de cierre inició con un video recopilatorio de momentos destacados de la campaña presidencial de Javier Milei, en diferentes puntos del país. El Movistar Arena, repleto de militantes de La Libertad Avanza, albergaba a un público eufórico, que saludaba cámaras y agitaba globos.

En su exposición incial, Alberto Benegas Lynch afirmó que Javier Milei será el próximo presidente, propuso cortar relaciones con el Vaticano, dijo que habría que «seguir el camino de Julio Argentino Roca», y planteó la eliminación de las embajadas, ante el cántico de «motosierra» y «que se vayan todos» del público. Déficit fiscal, gasto público e inflación son algunos de los puntos que preocupan al economista, que definió que es un «orgasmo intelectual» la propuesta de eliminación del Banco Central.

«El punto central de Javier Milei es que la gente pueda elegir el activo monetario de su preferencia», dijo Lynch, para lo que propuso «deshacerse de las mal llamadas empresas estatales«. «Tenemos el privilegio de contar con la persona que encabeza la lista de diputados, mi hijo y gran amigo Bertie», continuó y destacó que su lugar será continuar con la «batalla cultural».

«Milei ya ganó porque cambió el eje del debate, porque cambió la parla de muchos políticos e instaló temas que hace 80 años no escuchábamos en el nivel político. Es un agravio que le digan antisistema, cuando ha insistido en reconstituir los valores de Alberdi», destacó Lynch.

«Debe señalarse hasta el cansancio el sistema criminal, los derechos de lesa humanidad, impuesto por el último gobierno militar, lo que no implica olvidarse de los crímenes de los grupos terroristas. No puede ni debe tenerse una doble vara y, en estos momentos, esos grupos terroristas se asimilan a los cretinos que son incapaces de condenar la masacre de Hamás a Israel», lanzó. También repudió «ataques personales» a Milei de quienes son «incapaces de refutar sus propuestas».

Lynch destacó que Javier Milei no tiene «malos modos» y justificó que sus dichos subidos de tono fueron realizados previo a su candidatura, por lo que lo comparó con Alberdi. «Fabriquemos el teorema Milei, que ha sido capaz de mantener el eje central de sus propuestas», reivindicó el liberal.

«Los liberales no somos una manada y detestamos el pensamiento único, bienvenidas las disidencias«, estableció Lynch, quien cerró su alocución citando a Ronald Reagan, proponiendo sentir rechazo por quien aparece con la frase: «Hola, soy del gobierno y vengo a ayudar».

22:00: Apareció Javier Milei caminando entre el público y adelantó: «Es probable que podamos ganar en primera vuelta»

Tras un video con explosiones y edificios derrumbándose, comenzó a sonar «Panic Show», la canción de La Renga que dio pie a que Javier Milei aparezca caminando entre el público, un avance dificultoso que lo mostró incómodo, a los empujones, gritando. A los cinco minutos, logró subir al escenario, donde cantó, saludó a sus candidatos que lo acompañaban, abrazó a su hermana y tiró besos a la tribuna, donde lo festejaba Fátima Florez.

«Tiene miedo, la casta tiene miedo», cantó Milei junto a su público. «Hola a todos, yo soy el león», continuó cantando, con voz ronca, para saludar. «Toda la casta es de mi apetito, ¡Viva la libertad, carajo!», lanzó antes de continuar con una canción de cancha adaptada a las elecciones: «Pongan huevos, huevos liberales, pongan huevos, huevos sin cesar, que el domingo, cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar», expresó. Luego de un breve silencio, continuó cantando: «Primera vuelta, la puta que los parió».

El presidenciable comenzó su discurso agradeciendo a los presentes y analizó: «Probablemente hayamos pasado el desierto de los 40 años para llegar a la libertad». Milei dijo que fundar La Libertad Avanza fue una «epopeya», saludó a Villarruel, a Marra, y «a los que sin estar en la trinchera y a la vista de todos contribuyen de manera enorme» para llegar a ser un «fenómeno mundial».

«Somos una estructura outsider y les ganamos a todos», festejó el candidato que quedó en primer lugar en las elecciones PASO, y valoró el crecimiento que tuvo su partido en los últimos dos años, que lo atribuyó al trabajo del «jefe», su hermana, Karina Milei. Postuló que «los mejores estrategas del mundo» son sus perros y dio la bienvenida a un misterioso «Conrado».

«La política nunca fue mi vocación», admitió Milei y festejó el «espíritu populista» de su público, por los cánticos que lanzaban mientras hablaba. Para el libertario, la «batalla cultural» le permitió ingresar al «barro de la política» para hacer frente a quienes opinaban que su espacio era «peligroso» y cruzó específicamente al candidato a jefe de Gobierno porteño oficialista, Leandro Santoro. «Estamos frente a un momento histórico para hacer un punto de inflexión» planteó, para terminar con «los empobrecedores de siempre».

Milei afirmó que el modelo actual convirtió a «nuestro país en un baño de sangre», antes de repitir el mantra libertario, la cita de los valores de su espacio postulados por Alberto Benegas Lynch. «Para aquellos delincuentes de la política que dicen que esto es un salto al vacío, ¿de qué me hablan, si aquellos países que son más libres son ocho veces más ricos que los reprimidos?», gritó y añadió: «¿De qué salto al vacío me hablan? Es el salto al vacío de ustedes, chorros empobrecedores».

Además, Milei cruzó a la «casta», que no sólo se compone de políticos, sino también por «empresarios prebendarios, sindicalistas que entregan a sus trabajadores, los periodistas y micrófonos ensobrados, que junto a esos profesionales que tratan de darle una pátina científica a la religión del Estado», contra a «todos los argentinos de bien». «Los únicos que se van a caer al vacío son ustedes, los chorros de la casta política», insistió.

Villarruel y Píparo fueron llamadas al borde del escenario para saludar al público y, finalmente, Marra y El Dipy también. «El domingo tenemos la oportunidad de volver a tener patria, de que nuestro suelo deje de ser tierra fértil para los políticos corruptos y sea una tierra de oportunidades para todos los que quieran progresar en base a su esfuerzo», exclamó Milei.

«¿Ustedes creen que una Argentina distinta es posible con los mismos de siempre?», interrogó el candidato, citando su eslogan de campaña, y su público respondió: «¡No!». «Seamos claros, hay gente que no quiere cambiar, que se beneficia de este sistema, a esa gente le decimos que no nos voten, que se queden con el fracaso y la decadencia«, diferenció el libertario. «Si ustedes ven, como yo, la impunidad en la Justicia, si quieren cambiar este sistema decadente, a ustedes sí, les pido que me acompañen con el voto», solicitó.

«No les pido el poder para que me lo den a mí, quiero que me acompañen con el voto para que vuelvan a ser arquitectos de su destino, para que seamos libres, prósperos. En definitiva, no nos resignemos a que nada cambie, a ser cada día más pobres, a que nuestros hijos se tengan que ir de nuestra patria», consideró Milei, quien aseguró que «es probable que podamos ganar en primera vuelta».

«Este domingo hay elecciones en nuestro país, son las más importantes de los últimos 100 años y si, me permiten editar, 107. Por eso, quiero decirles: vayamos a las urnas, vayamos a votar. No se queden en sus casas, lleven a sus hijos, a sus padres, a sus amigos. Lleven la esperanza en el corazón porque Argentina tiene futuro, solamente si ese futuro es liberal. ¡Viva la libertad, carajo!», se despidió el candidato a las 22:45, antes de que comience a sonar «Se viene», el clásico antimenemista de Bersuit Vergarabat, con una explosión de papeles confeti, baile y abrazos.

ML