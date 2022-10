Javier Milei compartió un acto con el partido de ultraderecha Vox en España

Milei dio un discurso junto al líder del partido Vox, Santiago Abascal, en España.

El diputado nacional de La Libertad Avanza Javier Milei compartió un acto con el partido de ultraderecha Vox en Madrid, España, donde volvió a pronunciarse en favor de dar «la batalla cultural» contra el socialismo, sostuvo que «esto no es para tibios» y expresó que «los políticos no son Dios».

«Esto no es para tibios. Acá no valen las soluciones intermedias porque son funcionales a más socialismo, al comunismo», afirmó el economista durante su alocución en el evento Viva22, organizado por el partido de ultraderecha Vox en España.

El economista dio un discurso junto al líder del partido Vox, Santiago Abascal, en el Espacio Mad Cool en Madrid bajo el lema «La historia que hicimos juntos», donde también está prevista la participación de la primera ministra electa de Italia, Giorgia Meloni, de la alianza de derecha conservadora.

Al iniciar su intervención, Milei se mostró sorprendido por el recibimiento y expresó: «No creí que de este lado del Atlántico me conocieran tanto».

En ese marco, Milei sostuvo que la derecha propone «el sistema de la libertad» mientras que el socialismo «es la maquina de empobrecer» y llamó a «dar la batalla cultural» contra «el zurderío» que «nos contamina la vida, busca destruir nuestra sociedad y arruinar nuestras vidas, convirtiéndonos en esclavos».

«Cuando aparece un supuesto iluminado desde la poltrona diciendo que el mercado falla, lo que está diciendo es que no sabemos tomar nuestras propias decisiones y que ellos la pueden tomar mejor que nosotros», afirmó y dijo que «eso es falso, porque no son omniscientes, no son omnipresentes, no son omnipotentes: los políticos no son Dios».

Además, el diputado volvió a pronunciarse en contra de «la ideología de género», los conflictos étnicos, los pueblos originarios, el lenguaje inclusivo, «la agenda ecologista» y consideró que se trata de discursos que buscan «destruir los valores de la sociedad».

«El endeudamiento es una política absolutamente inmoral porque implica que la fiesta de hoy se la vamos a pasar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los que no votan y a las personas por nacer, aún cuando ellos quieran matarlos en el vientre de la madre», manifestó en otra parte de su discurso.

Al cerrar su discurso, Milei expresó en un tono airado: «Vayan y den la batalla contra el zurderío que se la vamos a ganar. No tengan miedo, somos superiores productivamente y moralmente» y pidió «vayan y den la pelea, esto no es para tibios esto para ganarle la batalla a los socialistas. Viva la libertad carajo. Viva España. Viva vox. Viva Santiago Abascal. Viva la libertad, carajo».

Tanto Vox como La Libertad Avanza han mantenido relación vía redes, y con este acto el diputado busca afianzar la alianza entre ambos espacios, según detallaron desde ese espacio político.

Milei ya había participado en eventos de Vox el año pasado, pero de manera remota.

El pasado sábado, Milei realizó un acto en Tucumán junto con Fuerza Republicana, el partido conducido por el legislador provincial Ricardo Bussi, hijo del represor condenado Antonio Bussi donde ratificó sus intenciones de presentarse como candidato a presidente en las próximas elecciones.