Javier Milei con Susana Giménez: «Si la crisis hubiera estallado, hoy habría 95% de pobres»

El presidente Javier Milei brindó una entrevista que se transmitió este domingo en el programa de Susana Giménez. «Si la crisis hubiera estallado, hoy habría 95% de pobres», aseguró el libertario, quien advirtió: «Magia no hago». Además de economía, conversaron sobre su vida personal, su hermana, la exposición en la Asamblea General de las Naciones Unidas y sus opiniones sobre Israel y China.

Milei: «Dentro de mis defectos que tengo es que soy profundamente monógamo»

El diagnóstico económico: «Sólo quedan buenas noticias»

«El escenario alternativo era muchísimo peor. La pobreza ni se genera en un día, ni se elimina en un día», afirmó el mandatario. «Soy bueno como economista y sé de crecimiento, pero no hago magia, no puedo revertir 100 años de decadencia», comentó después de que Susana Giménez elogiara el Salón Blanco de Casa de Gobierno y ambos insistieran en que «no hay plata». «De acá para adelante sólo quedan buenas noticias«, prometió el economista.

«Si no tengo plata para financiar la cultura, ¿qué hago? ¿Le dejo de dar de comer a los chicos? Acá los recursos son escasos, no hay plata. La plata es finita, yo no voy ni a tomar deuda ni estar emitiendo dinero ni tampoco voy a subir los impuestos», argumentó el presidente, tras un reclamo por el desfinanciamiento de la cultura.

«¿Qué quieren, cobrarle más IVA y que lo pague un desnutrido en Chaco?», sostuvo Milei y sumó: «Si la cultura es valorada por la gente, puede ser tranquilamente financiada por las personas». Luego, en un tono más relajado, Giménez le preguntó por su vida privada y su recorrido en la escuela secundaria: «Siempre tuve buen desempeño y hacía bastante lío. Me sentaba atrás. Era bastante jocoso».

La vida privada de Javier Milei: «Yo lo llamo profilaxis»

El jefe de Estado también habló sobre Karina Milei, la secretaria general de la presidencia. «La única persona que vio que podía ser presidente fue mi hermana. Cuando nos metimos en política dijo que yo podía llegar a ser presidente. Una acción de ella dispara la carrera presidencial». Después aclaró que se lleva bien con su pareja: «Karina y Amalia se llevan bien. Cuando vino al Luna Park, el lugar se lo reservó mi hermana y ahí fue cuando ocurrió verdaderamente el flechazo», reveló.

Sobre su pareja, Amalia «Yuyito» González, dijo: «No creo que el amor sea una cuestión banal». Sin embargo, aclaró que intentan «evitar que se mezclen nuestros trabajos», «yo lo llamo profilaxis», definió. «Yo fui a hacer una nota en el programa de ella y ya estaba muy cerca de las elecciones. En ese momento estaba en pareja. Dentro de mis defectos que tengo es que soy profundamente monógamo. Uno tiene que hacer costos y beneficios en el amor».

«Es muy interesante lo que me ocurre con Amalia, porque ella fue a un reportaje una vez al programa de Rial cuando volvió de México y yo la vi y quedé impactadísimo. Dije ‘qué hermosa mujer’. Creo que eso era hasta injusto para con ella, porque tenía una idealización de ella y era todo un tema. Cuando uno idealiza es un problema. Lo más maravilloso es que cuando me dio la posibilidad de conocerla resultó que es mucho mejor de lo que la había idealizado, así que es una relación hermosa«, detalló

Además, sobre su vida privada, aseguró que sus perros nunca lo mordieron «en serio», confirmó que está «invicto» de haberse casado y, al ser consultado por su coquetería, postuló: «Tengo el mismo pelo desde los 14. En una época me hacía los trajes a la medida y usaba todos trajes de mafiosos, con rayas. Cuando encontraba un modelo que me gustaba me hacía las mismas rayas en distintos colores. Un día vino mi hermana y me dijo: ‘Todas esas porquerías te las voy a tirar y a partir de ahora vas a usar trajes lisos'».

Por último, Milei habló sobre el ídolo argentino del fútbol mundial, en una nueva indirecta sobre lo que piensa sobre Diego Maradona. «Tengo una predilección por Messi muy aguda. Están los videos míos que, mientras acá le han dicho de todo, siempre sostuve que es el mejor jugador de fútbol de todas las épocas. Las personas pueden ser buenas en un rubro, pero en otro no. Pero él es el mejor en todo. Messi es imposible, porque no existe el ser humano que pueda ser el mejor en todo», destacó.

El discurso del presidente frente a la ONU, lo que piensa sobre Israel y China: «Me sorprendí»

Al ser consultado por su exposición en la última Asamblea General de las Naciones Unidas, Milei estableció: «El discurso de la ONU fue muy bueno. Obviamente que impactó a toda la progresía mundial. Yo ya había hecho un discurso que impactó a todo el mundo, en Davos. Nosotros señalamos que la ONU se separó de sus principios fundacionales y básicamente quiere construir un Gobierno supranacional. No puede ser que 87 personas tienen la postetad de manejar la vida de 8 mil millones de ciudadanos», se quejó.

«No me importa lo que diga la ONU. Yo les dije que si seguían por ese camino iba a abandonar la posición neutral de Argentina. No voy a aceptar ninguna de esas porquerías que promueve la gente. Yo voy a seguir peleando por la libertad en todos los lugares que pueda. Así como lo hice en Argentina y están despertando leones en Argentina, lo voy a hacer en todo el mundo», expresó.

«Nosotros fuimos muy claros en la campaña. Decidimos alinearnos geopolíticamente con lo que consideramos los valores de Occidente, con las democracias liberales. También decidimos ser socios de Estados Unidos, independientemente de mis preferencias y si gobiernan republicanos o demócratas, y con Israel«, dijo y denunció: «La ola de antisemitismo que hay en el mundo es insoportable».

Respecto a la República Popular China, el libertario admitió: «me sorprendí gratamente». «Tuvimos una reunión con el embajador y al otro día nos destrabaron el SWAP. China es un socio comercial muy interesante porque ellos no exigen nada, lo único que piden es que no los molesten», aseguró. «Voy a viajar a China para la reunión de la CELAC en enero», adelantó.

El contexto de la entrevista a Javier Milei: «Disociado de la realidad»

Antes de que «La diva de los teléfonos» volviera a la televisión, estaba pautada una entrevista con Milei, pero se suspendió por problemas de salud de la conductora. Después, los viajes del presidente impidieron reprogramar la nota y finalmente se concretó el jueves.

Susana llegó a la Casa Rosada después de las 15 del jueves acompañada por el director de Realizaciones Audiovisuales, Santiago Oría, una fotógrafa y 15 técnicos, y se reunió con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Milei repitió acusaciones y autoelogios: «Somos el mejor gobierno de la historia»

Después, Giménez se encontró con el Presidente, con quien grabó la entrevista en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, y que será emitida en el segundo programa del año del histórico ciclo.

Recientemente, Susana Giménez habló de la gestión de Milei y dijo que «le encanta todo lo que está haciendo». «Lo apoyo a muerte. Estoy contenta, hay que ayudarlo», expresó.

Tras la entrevista, Milei invitó a Susana a saludar desde uno de los balcones de la Casa Rosada a las personas que se encontraban transitando por Plaza de Mayo.

El vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que la foto de Milei con Susana en el balcón, minutos después de que el INDEC, revelara un incremento en los índices de la pobreza, vaya a afectar la imagen de la gestión. «Si hay alguien que no está disociado de la realidad es el Presidente».