Javier Milei: “El mejor Gobierno de la historia argentina ha sido el de Carlos Saúl Menem”.

Javier Milei, habló de Carlos Menem.

Javier Milei, economista y precandidato a diputado por el espacio político de La Libertad Avanza en Ciudad de Buenos Aires, se ha manifestado sobre el rol del ex presidente de la Nación Carlos Menem, y lo que ha dejado para la Argentina su política económica en el arco de sus dos gobiernos.

Con este marco, Milei habló en una entrevista virtual con Gerardo Della Paolera, reconocido director en Economía, investigador de Historia Económica, docente y escritor; ambos poalabras autorizadas en su materia.

El objetivo de la conversación fue plantear muy claramente, blanco sobre negro, los datos reales y concretos que permitan establecer con absoluta justicia y precisión cuál ha sido el mejor Gobierno que tuvo la Argentina en su historia.

Vale destacar que Della Paolera ha sido de artículos de importancia por los cuales se ha testeado el índice de presión macro económica en el país para -justamente- identificar a la Administración presidencial más efectiva en estas cuestiones.

Con ese antecedente y los datos aportados por Della Paolera, Miley ha manifestado que “el mejor Gobierno de la historia argentina ha sido el primer Gobierno de Carlos Menem, y el segundo (Gobierno de Menem) pasa al sexto lugar”.

Al respecto, agrega Milei en su disertación que “esto demuestra que el mejor presidente en la historia argentina ha sido Carlos Saúl Menem”.

Entre tanto, dijo Della Paolera: “Como historiador económico, lo que puedo decir es que en el siglo XX, probablemente el intento y el relato más importante para conseguir una economía moderna, que estuviese prendido definitivamente en el tren de los países desarrollados fueron realmente los dos Gobiernos de Menem“.

Aquí, las declaraciones y opiniones completas de esa conversación:

La opinión de Milei sobre Carlos Menem. Video: Youtube.





