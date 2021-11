“Javier Milei es amigo y podemos encontrar puntos en común” – NCN

La senadora electa de Juntos por el Cambio Carolina Losada, quien fue la candidata a la Cámara Alta más votada en la provincia de Santa Fe, propuso sumar a Juntos por el Cambio al libertario Javier Milei, al intendente rosarino Pablo Javkin y a peronistas que no integran el Frente de Todos.

En diálogo con La Once Diez / Radio de la Ciudad, planteó: “Juntos por el Cambio no tiene que estar subdividido. Más allá de que cada uno viene de un partido político diferente, es mucho más la mirada del país que nos une. Tenemos que estar más juntos que nunca e incluso ampliarnos mucho más, hacia donde sea. Por ejemplo, hacia peronistas republicanos, que tienen que votar a Juntos por el Cambio porque hay que trazar una línea entre aquellos que defienden la república y aquellos que no. Me parece que Juntos por el Cambio solo no puede, tenemos que estar todos unidos”.

Sobre el intendente de Rosario Pablo Javkin, sostuvo que “debería estar con nosotros”. Y agregó: “Me encantaría que Pablo Javkin estuviera con nosotros y yo creo que es algo que se va a dar, es algo que se viene. No tengo ninguna duda”. Y también pidió sumar al diputado electo por La Libertad Avanza Javier Milei: “Yo con Javier hablo porque en lo personal es amigo y tengo muy buena onda con él. Tenemos diferentes visiones, pero hay un montón de puntos que podemos encontrar en común. Yo creo que hoy tenemos que enfocarnos todos en los puntos en común”.