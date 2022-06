Javier Milei presentó su programa económico para “volver a ser potencia” – NCN

El diputado nacional por la Libertad Avanza Javier Milei presentó el Córdoba lo que denominó «Plan Motosierra» consistente en una reforma del Estado, la eliminación de la obra pública, y el cierre del Banco Central «para terminar con la inflación» entre otros puntos. «Sabemos lo que hay que hacer y cómo y tenemos la convicción para poder hacerlo».

Ante miles de seguidores Milei repartió fuertes críticas al Frente de Todos y Juntos por el Cambio, y puso énfasis en que el «único con un plan para solucionar los problemas de la Argentina» es el que propone su fuerza.

Entre los puntos que tocó el libertario remarcó que el proceso de recuperación económica no será «instantáneo», pero afirmó que Argentina llegará «a ser potencia mundial en 35 años, aunque los primeros cambios y progresos se notarán mucho antes». En ese sentido, resaltó que su espacio debe «dar la batalla cultural» e instó a sus seguidores a seguir dándola: «Si no, vamos a volver a retroceder. El precio de la libertad es su eterna vigilancia, y no solo debemos dar la batalla política, sino seguir peleando la batalla cultural«, dijo

Luego, comenzó a detallar sus reformas económicas de primera, segunda y tercera generación. «La primera reforma que tenemos que hacer es la del Estado. Necesitamos imperiosamente bajar el gasto público para poder disminuir los impuestos», señaló.

Según indica una gacetilla de prensa, el dirigente libertario «propuso la eliminación total de la obra pública para pasar a un sistema de iniciativa privada».

El dirigente de derecha definió a las empresas públicas como un «aguantadero de ñoquis» y consideró que «deben ser privatizadas, ya que, como ha demostrado la experiencia en la historia del país, siempre conducen al fracaso».

«Desde que se reestatizó YPF perdió el 90% de su valor», indicó Mileí.

El polémico economista, defensor la conservadora escuela austríaca, propuso eliminar las transferencias discrecionales. Un parte de prensa indica que esa medida foma parte de «su plan motosierra».

«Muchos presidentes utilizan las transferencias discrecionales y las envían a las provincias que son más ‘opacas’ fiscalmente, eso termina siendo un negocio entre el gobernador y el presidente», explicó..

Asimismo, Milei consideró necesario eliminar la coparticipación de federal de impuesto y las jubilaciones de privilegio.

Respecto de la reforma del estado, dijo que «con el nivel de crecimiento que se alcanzará vamos a crear el retiro voluntario de empleados públicos para que pasen al sector privado». De ese modo, insistió en reducir el número de ministerios a ocho y cerrar el Banco Central de la República Argentina (BCRA), «para terminar con el problema de inflación en la Argentina».

El encuentro tuvo como invitadas especiales a la economista, Diana Mondino, y la abogada laboral, Verónica Sikora. Además también estuvieron Martín Menem, diputado de la provincia de La Rioja; Francisco Pendas, emprendedor de Córdoba; Romina Diez, referente del espacio en Santa Fe; Mila Zurbriggen, presidenta de Generación Libertaria; y la legisladora, Rebeca Fleitas.

Milei ya había visitado la provincia el 19 de febrero para dar una clase abierta de economía ante miles de personas. En esa oportunidad había estado acompañado por Agustín Laje.