Javier Milei prometió cerrar el Ministerio de la Mujer si es Presidente y las feministas salieron a cruzarlo – NCN

En la presentación de su libro “El Camino del libertario”, en la Feria del Libro, Javier Milei prometió cerrar el Ministerio de Mujer si llega a la presidencia. También tuvo palabras de aliento hacia su electorado de cara al 2023: “La rebelión natural es liberal”.

“En mi Gobierno no va a haber marxismo cultural. No voy a estar pidiendo perdón por tener pene. No tengo por qué sentir vergüenza de ser un hombre, blanco, rubio de ojos celestes. El Ministerio de la Mujer, pista, porque la única igualdad que vale es la igualdad ante la ley”, expresó Milei.

También, el líder libertario, tuvo palabras hacia la juventud: “Los jóvenes tienen menos tiempo de exposición a la educación pública, que es un lavado de cerebros”. Milei es un rockstar dentro de la franja etaria más joven que están en condiciones de votar.

“El rol de la juventud es fundamental. Los jóvenes son rebeldes contra el statu quo. Cuando ves las estructuras de todos los partidos grandes, todos tienen algún punto del manifiesto comunista. La corrección política en la Argentina es el socialismo. Ellos se hacían preguntas y se encontraban con una muralla de socialismo. Y la rebelión natural es liberal”.

Por otra parte, y con tono electoral, Milei afirmó que si entra a la segunda vuelta en el 2023, “podrán decir que estuvieron en la conferencia del futuro presidente de la Argentina”, en referencia a los asistentes a su presentación.

“La batalla cultural es importantísima, pero no hay que descuidar la batalla política. Porque si no, los políticos de porquería, ladrones, nos van a llevar puestos. Si no nos hubiéramos metido, estas basuras jamás hubieran cambiado el mensaje. Solamente cambiaron el discurso porque estamos nosotros”, continuó Milei para cerrar con su lema “viva la libertad, carajo”.

La reacción del feminismo

Por otro lado, las referentes feministas salieron a cruzar a Milei, luego de que el libertario expresara su deseo por cerrar el ministerio de la mujer en caso de ser electo presidente en el 2023.

En diálogo con la agencia NA, Majo Corvalán, militante feminista y una de las organizadoras de la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito, afirmó que las palabras de Javier Milei, en un contexto de emergencia social, recrudecerían todos los debates sobre políticas públicas, en torno al feminismo.

“El Ministerio de las Mujer no es un logro del Estado, es una exigencia que empezó con la creación del INAM y la línea 144, todas peticiones de los feminismos para que el Estado tome el problema social que nos afecta y, así, disminuir la brecha y la violencia con la creación de políticas públicas y con su debido presupuesto”, remarcó Corvalán.

“Esto tampoco da resultado, aunque se hagan intentos. La cuestión es urgente y requiere de políticas transversalizadas en cada cartera ministerial que apunten a los problemas de fondo. Con Milei, que es el Bolsonaro odiante de las mujeres argentinas, sabemos que esto no pasaría. Tampoco indica que con otro gobierno sí”, dijo la referente.

En Twitter, Manuela Castañeira, dirigente nacional del Nuevo MAS y Las Rojas, también disparó contra el diputado al señalar que “Milei es un fascista desagradable, machista y misógino que se dedica a atacar al movimiento de mujeres y LGBTT, pero nuestro movimiento es de masas, está bien arraigado en el país y le va a dar una lección a este facho repugnante”.

A su vez, la referente de izquierda afirmó que “si intenta por cualquier medio tocar alguno de nuestros derechos lo vamos a aplastar en las calles si es necesario porque hablar es gratis”.