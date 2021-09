Javier Milei tras emitir su voto: “Es el momento de que la gente decida”

Javier Milei al emitir su voto, NA

El precandidato en la Ciudad de Buenos Aires de Libertarios Javier Milei, dijo que “es el momento de la que gente decida”.

“Creo que hay una confusión que viene del inglés porque los liberals son los social demócratas en los Estados Unidos pero los liberales son los Libertarios creo que somos la mejor expresión del liberalismo”, dijo a los periodistas que lo aguardaban a la salida de la escuela en la que votó. A diferencia de otros candidatos Milei dijo no haber recibido notificaciones de irregularidades.

En cuanto a los que consideran que tiene un discurso “peligroso” dijo “efectivamente es un discurso muy peligroso para los políticos mentirosos que nos están arruinando la vida”.

“Yo no soy político, soy un outsider que entiendo las reglas de juego y me meto para terminar con esta casta política que nos ha empobrecido a todos”, aseguró y siguió “es entrar al sistema para borrar el statu quo, entraré hasta donde la gente decida cambiar”, detalló.

“Yo hice lo que creo que tenía que hacer a lo largo de la campaña y es el momento de la que gente decida, si la gente quiera cambiar, bienvenido”, concluyó.

