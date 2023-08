Javier Milei y su relación con el judaísmo

«Estoy pensando en convertirme al judaísmo y aspiro a llegar a ser el primer presidente judío de la historia argentina», había dicho Javier Milei, candidato presidencial de La Libertad Avanza, tiempo atrás. A pesar de ser católico, el libertario tiene una estrecha relación con el judaísmo, la cual demostró a través de distintas acciones y declaraciones a los medios.

Si bien profesa la fe católica, su relación con la Iglesia no es la mejor. En ese sentido, suele criticar al Papa Francisco, a quien describió como «jesuita que promueve el comunismo», «personaje impresentable y nefasto» e incluso «representante del maligno en la Tierra».

Primera encuesta post PASO: Javier Milei supera en imagen positiva a Patricia Bullrich y Sergio Massa

En una entrevista que brindó este martes al medio español El País, el diputado explicó que estaba «estudiando» si cambiar de fe, ya que advirtió ciertas limitaciones prácticas. «Si soy presidente y cae Shabat ¿qué hago? ¿Te vas a desconectar del país desde la primera estrella del viernes a la primera del sábado? Hay algunas cuestiones que lo harían incompatibles», afirmó. Lo mismo había planteado en abril de este año en LN+, cuando consultado sobre si iba camino a convertirse al judaísmo, respondió: «No sé, pero no lo descarto».

Sin embargo, eso no significa que la influencia judía no esté presente en sus políticas. «El rabino (Shimon Axel Wahnish) que me ayuda a estudiar dice que yo debería hacer la lectura de la Torá desde el punto vista del análisis económico«, explicó. Respecto al rabino, un hombre de extrema confianza para Milei, el candidato aseguró a principios de este año que es su «guía espiritual».

Milei junto al rabino Shimon Axel Wahnish.

Sumado a esto, en diálogo con La Nación en 2021, el legislador reconoció: «No soy judío, pero soy un fanático de Israel, tengo una admiración profunda. Soy católico y todos los días me arrodillo frente a un judío«. «Soy católico, pero ello no quita que no sea un gran admirador del pueblo judío y sus enseñanzas», remarcó Milei en su cuenta de X, anteriormente Twitter, ese mismo año. En ese sentido, en el cierre de campaña en el Estadio Movistar Arena, sonó el Shofar al finalizar su discurso.

Asimismo, en numerosas ocasiones manifestó su intención de que Israel sea su «aliado principal», así como trasladar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén si gana la presidencia. Incluso afirmó que si es electo su primer viaje internacional sería a Israel, con el deseo de “viajar a Jerusalén para profundizar en sus estudios de la Torá, el Talmud y otras escrituras judías».

Aquí una explicación por lo cual uno no debe mentir… pic.twitter.com/bZZjLPcXnF — Javier Milei (@JMilei) July 14, 2021

«Una de las cosas que manifesté es que mi alineación internacional es con occidente y los valores de occidente. Ya dije que mis dos grandes aliados son Estados Unidos e Israel. Es más, hasta definí a dónde voy a hacer mi primer viaje en caso de ser presidente. Dado que en Estados Unidos no gobierna el Partido Republicano decidí que mi primer viaje como presidente, en caso que sea electo, va a ser a Israel«, manifestó a Radio Mitre en 2022.

Además, una de las prácticas religiosas que profesa es la lectura del Torá, algo que reivindicó en distintas oportunidades. «Este año ya llevo leídos cuatro libros de economía: Moral y capitalismo, La inflación como delito y un par de divulgación. Además, todos los días, leo de manera fija La Torá, estudiando el texto y sus interpretaciones«, detalló a Clarín en enero de este año. Al respecto, en diálogo con Radio Jai, proclamó: «Mi ley es la Torá».

Milei: «Mi máxima referencia es Moisés»

Su cercanía con el judaísmo también llevó al candidato a vincular su liderazgo con la historia de Moisés. «La lógica sería que Kari es Moisés y yo sería Aarón. Porque Moisés era un gran líder y si vos querés hasta conectaba con el Uno, pero no era buen orador, no explicaba bien. Entonces el Uno le manda a Aarón para que se encargue de la divulgación. Así funcionamos nosotros. Yo le digo ‘el jefe’ a mi hermana», explicó en el pasado.

«Mi máxima referencia, a quien continuamente hago referencia. Moisés«, manifestó. Consultado sobre si se sentía el «Moisés de la política argentina», el diputado respondió: «No estoy a la altura. Jamás podrías estar en ese lugar, el único profeta que habló con el creador. Y además, la característica fundamental de Moisés, una humildad infinita. Yo trabajo para ser humilde, una lucha continua que tenés que llevar contra el ego, la codicia y la lujuria».

En esa misma entrevista, el legislador dedicó algunos minutos para contar la historia de Moisés, la cual luego comparó con su realidad. «Moisés descubre que era judío. Según el Faraón iba a ser su heredero, había desplazado a Ramsés, su hijo, para que el hijo de la hermana fuera el heredero. Ahí descubre que es judío», comenzó.

«Moisés podría haber ocultado que quería liberar al pueblo judío, sigue teniendo esa vida maravillosa, asume como Faraón y ahí sí libera al pueblo judío. Siendo faraón quién le iba a negar liberar al pueblo judío; pero no eligió eso: se fue con el pueblo, se convirtió en un esclavo más, fue apresado y lo pusieron ante el Faraón. Le repitió que es judío y le exigió que liberen al pueblo judío», dijo Milei.

Soy católico, pero ello no quita que no sea un gran admirador del pueblo Judío y sus enseñanzas. — Javier Milei (@JMilei) July 14, 2021

Y siguió: «Si vos lo mirás el resultado podía ser el mismo, pero no son iguales, porque uno estaba basado en una mentira y el otro en la verdad. Cuando te hago el planteo moral, no es casual. La argumentación es moral, mi elección de ser liberal no es utilitarista, es un valor moral«.

Reflexionando sobre la vida, Milei consideró: «Muchas veces la vida te hace trampa. Te presenta las cosas como el camino simple y que parece más fácil, pero no siempre es por ahí». Ahí volvió a mencionar a Moisés: «¿La fácil cuál era? Me quedo viviendo en el palacio, además soy Faraón y libero al pueblo judío. Pero no, porque eso está basado en una mentira. Entonces agarró, se fue y terminó teniendo un premio más grande que es conocer al uno (en referencia a Dios)».

La «guía espiritual» de Milei: el rabino Axel Wahnish

Milei reconoció que el rabino Axel Wahnish «es una persona a la que quiero muchísimo».

Shimon Axel Wahnish consiguió convertirse en una persona de extrema confianza de Milei, que lo define como su «guía espiritual». Por ese motivo, Wahnish es uno de los asesores principales del candidato presidencial. Desde ese lugar mantiene conversaciones periódicas con el diputado, en las que el líder religioso le transmite sus conocimientos del judaísmo, la Torá y claves para enfrentar los desafíos que le presenta su actividad política desde la espiritualidad.

«Está decidido a no hablar», coinciden algunos integrantes del espacio de Milei ante un pedido para llegar a Wahnish. El acceso exclusivo lo tiene el libertario, quien tiene un vínculo afectuoso con el integrante de la comunidad judía.

«Es una persona que quiero muchísimo, a quien consulto regularmente. Son discusiones que de repente pueden demandar dos o tres horas y que para mí son muy gratificantes y me ayudan a crecer mucho y a entender las situaciones de una manera mucho más profunda”, fue una de las respuestas que dio Milei en una entrevista en Radio Jai cuando le preguntaron por Wahnish. Con su ayuda, Milei recorre el día a día de su carrera política, plagada de desafíos propios de su interés por convertirse en presidente.

MB / ED