Javier Milei ya definió quién se hará cargo del BCRA si es elegido presidente

A su vez, se refirió a Mauricio Macri: «Me parece que es alguien valioso, como para escuchar. Él conmigo ha sido muy generoso, me ha ayudado en términos de consejos, de recomendaciones». «Yo lo escucharía a Macri, ¿por qué no?, él ya estuvo aquí, ya sabe que es pasar por todo esto. Me parece que uno no debería desaprovechar estas experiencias», concluyó.

Emilio Ocampo, el presidente del Banco Central propuesto por Javier Milei

Autor de “Dolarización, una solución para la Argentina” -junto a Nicolás Cachonosky-, Emilio Ocampo escribió en el 2022 una de las guías del modelo de política monetaria de Javier Milei. Además de ser un prestigioso asesor financiero, se desarrolló durante quince años en cargos ejecutivos de la banca de inversión en instituciones estadounidenses y británicas, como Chase Manhattan, Salomon Brothers, Citigroup y Morgan Stanley.

Ocampo integra el think thank estadounidense Center for Strategic and International Studies (CSIS) y tiene una trayectoria académica en la Argentina: es profesor de Finanzas e Historia Económica, Director del Centro de Estudios de Historia Económica y miembro del Comité Académico del Máster de Finanzas de la institución privada UCEMA. A su vez, es miembro del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso en Buenos Aires.

El equipo de Javier Milei: la «casta» que sostiene al candidato libertario

Más allá de los vínculos con dirigentes provinciales con herencia política familiar y directa, como es el caso de Martín Menem (sobrino del ex presidente) en La Rioja o o Ricardo Bussi (hijo de un ex gobernador de la dictadura) en Tucumán, Javier Milei trazó los principales lazos con la «casta» en la elección de su equipo económico.

En la conformación del Consejo de Asesores Económicos de La Libertad Avanza, Javier Milei seleccionó -entre otros- a Carlos Rodríguez, experimentado académico de 76 años con un Ph.D. en la Universidad de Chicago que trabajó dentro del Fondo Monetario Internacional y fue asesor financiero de distintos países europeos, incluso la ex Unión Soviética.

En Argentina, fue un funcionario de importancia de Carlos Menem, ocupando el cargo de Jefe del Gabinete de Asesores -rol que el propio Javier Milei aseguró que eliminaría- del Ministro de Economía entre 1996 y 1998, en simultáneo con la titularidad de la Secretaría de Política Económica. Renunció luego de que se rechace su propuesta de privatizar el Banco Nación.

El ministro de Economía durante ese período fue Roque Fernández, también miembro del equipo de Javier Milei. De 76 años y doctorado en la Universidad de Chicago, en su estadía estadounidense logró tener estancias laborales en organismos de primer nivel global, como la OEA, el Banco Mundial y el FMI.

En nuestro país fue miembro fundador de la Ucedé en 1982 y director del Banco Central de la República Argentina durante la presidencia de Domingo Cavallo, al que sucedió en el Ministerio de Economía en 1996 hasta el fin del menemismo, en 1999. Durante su gestión se privatizó el Correo Argentino, los aeropuertos e YPF, aunque debió dar marcha en dos propuestas: la expansión del IVA y la extensión de la edad jubilatoria.

Otro funcionario con experiencia en la década de los ’90 es Darío Epstein, cuya formación fue en la Universidad de Michigan y ejerció entre 1992 y 1994 la titularidad de la Comisión Nacional de Valores. Durante la gestión de Carlos Menem fue uno de los principales asesores para el proceso de privatización de empresas estatales. Posteriormente, tuvo una extensa trayectoria en la banca privada: Citibank, Booz Allen Hamilton, Banco Mayo Cooperativo Limitado, Banco de Crédito y Securitización, entre otros.

Finalmente, existe otro dirigente con vínculos con el menemismo que se acercó al referente libertario: el presidente del sindicato de Gastronómicos, Luis Barrionuevo(81 años). Apoyado en la estructura de la hinchada de Chacarita, club del cual fue presidente, ascendió dentro de la CGT y llegó a ser referencia durante la presidencia de Carlos Menem en los ’90. En la década posterior, representó a un peronismo disidente al kirchnerismo y se presentó en distintas elecciones en Catamarca, su provincia natal, aunque nunca superó el segundo puesto. Desde cargos legislativos y gremiales influyó en la CGT hasta que fue desplazado por el triunvirato que asumió en 2016. Sin embargo, su cercanía con Mauricio Macri le permitió su último rol político a nivel nacional: por resolución judicial, asumió como interventor del Partido Justicialista durante cuatros meses, en el 2018.