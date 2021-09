Jefes de Inteligencia y Seguridad de EEUU advierten sobre el “rearmado” de Al Qaeda – Télam

La inteligencia de EEUU teme el rearmado de Al Qaeda en Afganistn. Foto: AFP

La organizacin extremista Al Qaeda podra recomponerse en Afganistn en apenas uno o dos aos y volver a representar una amenaza, advirti este martes el director de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de Estados Unidos, el teniente general Scott Berrier, que hasta estim que su percepcin es “conservadora”.

“La evaluacin actual, probablemente conservadora, es que en uno o dos aos Al Qaeda haya desarrollado algn tipo capacidad para, al menos, amenazar a la patria”, dijo Berrier durante una suerte de cumbre de Seguridad Nacional.

Aunque los talibanes se comprometieron en los acuerdos de paz con Estados Unidos de febrero de 2020 a no permitir que Afganistn fuera utilizado como base de operaciones del terrorismo, la Casa Blanca cuenta ya con informes que sealan que Al Qaeda, tradicional aliado del grupo insurgente, habra llevado a cabo algunas primeras acciones, segn report la agencia Europa Press.

Para Berrier, el reto ahora es desarrollar otras formas de “tener acceso” en Afganistn, mientras las oficinas de Seguridad e Inteligencia continan con sus acciones en relacin a China y Rusia.

Foto archivo: Al Qaeda



Tambin el subdirector de la CIA, David Cohen, alert que en un plazo de dos aos Al Qaeda volver a ser “una amenaza” para Estados Unidos, antes incluso de que puedan ser detectados.

Cohen dijo que ya se ven “algunos indicios” de los movimientos del grupo extremista en territorio afgano.

Las autoridades estadounidenses no tienen certeza an sobre la presencia de antiguos lderes de Al Qaeda en Afganistn desde el retorno al poder de los talibanes, hace justo un mes, pero existen versiones de que el antiguo jefe de seguridad de Usama bin Laden, Amin al Haq, habra regresado al pas.

An as, para la directora de Inteligencia Nacional, Avril D. Haines, no es Afganistn el mayor peligro para la seguridad de Estados Unidos, sino Yemen, Somalia, Siria e Irak.