João Gomes Cravinho: “Sería un error estratégico histórico no avanzar hacia una Europa de la defensa”

João Gomes Cravinho (Lisboa, 55 años), ministro de Defensa de Portugal en el Gobierno del socialista António Costa, aboga por avanzar hacia una Europa de la defensa que sirva para reforzar el pilar europeo dentro de la OTAN. Durante una entrevista realizada el pasado lunes en Madrid tras una reunión con su homóloga española, Margarita Robles, el responsable de defensa luso descarta la unión de ambos países en Iberolux —una especie de Benelux en la península Ibérica—, como propuso a comienzos de este mes el alcalde independiente de Oporto, Rui Moreira. Gomes Cravinho, que asumió el cargo en octubre de 2018 después de que un robo de armamento en un depósito militar de Tancos se tornara en escándalo internacional (asegura que se han tomado las medidas necesarias para que “lo que pasó nunca más se pueda producir en Portugal”), destaca la “sintonía” con el Gobierno de España.

“En el campo de la defensa en Europa tenemos 47 proyectos PESCO [la Cooperación Estructurada Permanente de la UE en materia de seguridad y defensa] y Portugal y España están juntos en muchos de ellos, pero en otros cada uno trabaja con terceros y eso es bueno para ambos. Digamos que no hay lugar para una fusión de intereses, pero sí hay mucho espacio para una concentración más amplia”, opina sobre la propuesta de Iberolux y añade que aunque “no está en el horizonte inmediato, es una idea que tenemos que colocar como una afirmación de nuestra disponibilidad para trabajar juntos”.

Hace una semana, durante su intervención en la conferencia de seguridad de Múnich, el Alto Representante para la Política Exterior de la Unión Europea, el español Josep Borrell, declaró que Europa tiene que desarrollar “apetito de poder”. Gomes Cravinho comparte esta visión: “Es el reto de nuestro tiempo. Yo diría que hay que pasar de la retórica a la operatividad. Tenemos en nuestro entorno más próximo geográficamente algunos retos que son europeos: el Sahel, el Magreb, el Mediterráneo… y vivimos en un momento en el que debemos definir nuestros intereses. Eso significa que tenemos que trabajar como Unión Europea en un marco como el Sahel. Un contexto como ese, en el que estamos todos de acuerdo sobre la naturaleza del reto y su importancia, es una excelente base para que podamos operar con una proyección de fuerza e influencia”, considera.

En esta línea, el ministro está de acuerdo con que se “debe avanzar” hacia una Europa de la defensa, más allá del paraguas de la OTAN. “No hay contradicción”, opina. “Lo veo como un refuerzo del pilar europeo de la organización y creo que es inevitable. Si no lo hacemos, cometeremos un error estratégico histórico”. Gomes Cravinho discrepa de la idea de que esta evolución no guste a Estados Unidos: “Hay muchos americanos, y lo que nos están diciendo desde hace tiempo es que compete a los europeos trabajar más y mejor para su propia defensa”. A este respecto, aunque reconoce que Portugal no está en disposición de dar una fecha exacta para alcanzar el objetivo de invertir el 2% del PIB en defensa, el país “trabaja en esa dirección y tiene el compromiso de llegar al 1,66% en 2024”. Actualmente, solo nueve de los 29 países de la Alianza cumplen ese objetivo.

João Gomes Cravinho. VÍCTOR SAINZ

“No hay lugar para tanto dramatismo sobre la OTAN”

El ministro de Defensa portugués no cree que la situación de la OTAN sea de “muerte cerebral“, como afirmó el presidente francés, Emmanuel Macron, en una entrevista con el semanario The Economist el pasado noviembre. “Claro que la Alianza tiene retos serios, pero no es la primera ni la última vez. La historia de la OTAN es la de una organización que a lo largo de siete décadas ha tenido la capacidad de encontrar las formas de responder a nuevas circunstancias. Este es uno de esos momentos y no creo que haya lugar para tanto dramatismo. Hay trabajo por hacer y trabajo que tiene que ver con la consolidación de la identidad europea de defensa. Pero esa labor debe ser vista con normalidad”.

También en la cita de Múnich, el secretario de Defensa estadounidense, Mark Esper, advirtió a los europeos de que el 5G chino puede suponer una amenaza para la OTAN, una forma de presión para que se sumen al boicot contra el gigante tecnológico Huawei. El mismo mensaje fue repetido a lo largo de la semana por el número dos del Departamento de Estado, Robert Strayer, que visitó Bruselas, Lisboa y Madrid. “En Europa contamos con dos empresas muy avanzadas, Ericsson y Nokia, que ofrecen tecnología 5G más cara que Huawei. Tenemos que ver si no tiene sentido hablar, como europeos, de la promoción de una capacidad alternativa europea. De todas formas, esto tiene que ser estudiado en un contexto de verificación exacta de las amenazas concretas. Como ministro de defensa de Portugal, no tengo una respuesta clara”, afirma Gomes Cravinho.

Preguntado sobre si son más las amenazas o las oportunidades en el marco de la defensa europea, el responsable luso señala el camino: “Las oportunidades están presentes en las amenazas, pero las amenazas son reales y las oportunidades, potenciales. En este momento estamos en una situación en la que si no sabemos responder a las amenazas que se están multiplicando en varios frentes, en tres o cuatro años nos encontraremos en una situación mucho más grave. Al mismo tiempo, es una oportunidad para dar una realidad concreta a esta idea de una Europa geopolítica, que es un término muy bonito, pero que solo tiene sentido si tenemos alguna base real que nos sirva de ejemplo. En este momento no tenemos muchos. El Sahel sería un caso muy importante para eso”, insiste.