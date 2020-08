Joe Biden ya es oficialmente el candidato demócrata para las elecciones de EEUU de noviembre

Ya es oficial. Después de meses de rumores, primarias y enfrentamientos, el Partido Demócrata ha firmado la paz en torno al que ya es su candidato, Joe Biden. El que fuera vicepresidente de Barak Obama ha sido esta noche nominado oficialmente en la segunda jornada de la convención del partido, que se celebra telemáticamente por la crisis del coronavirus.

“Gracias a todos desde el fondo de mi corazón, los veré el jueves”, dijo el candidato para confirmar que el discurso que dará el jueves será el que cierre la convención, que en su segundo día ha contado con los expresidentes Bill Clinton y Jimmy Carter.

“Si quieres un presidente que defina su trabajo pasando las horas del día viendo televisión y atacando a la gente en las redes sociales, él es tu hombre”, ha dicho Clinton en referencia a Donald Trump. Y es que, el exmandatario ha seguido la línea que marcaron el primer día la ex primera dama Michelle Obamao el senador por Vermont, Bernie Sanders, de atacar al actual presidente.

En su intervención, que no ha durado más de cinco minutos, ha asegurado que EEUU es “la única economía industrial importante que ha triplicado su tasa de desempleo”. “El Despacho Oval debería ser un centro de mando, pero es el ojo de la tormenta“, ha añadido. Sobre Biden ha destacado que “está listo para trabajar”, que es “un tipo con los pies en la tierra” cuya misión es “asumir responsabilidades y unir a los estadounidenses”.

Por su parte, Carter, que ocupó la presidencia entre 1977 y 1981, ha recordado la “leal” amistad que le une a Biden desde entonces y ha destacado su “experiencia, carácter y decencia” con la que “unirá y restaurará la grandeza de los Estados Unidos”. Entre otros demócratas también ha estado el que fuera secretario de Estado de Estados Unidos y candidato a la Presidencia en 2004, Jon Kerry, quien ha aprovechado para atacar a Rusia a través de Trump, cuya actitud, ha dicho, pone en peligro los intereses, los ideales y a los “valientes hombres y mujeres de uniforme” de Estados Unidos.

“Donald Trump finge que Rusia no atacó nuestras elecciones. Y ahora, no hace nada para que Rusia recompense a nuestras tropas. Así que no defenderá nuestro país. No sabe cómo defender nuestras tropas. La única persona a la que está interesada en defender es a él mismo”, ha aseverado.

Los demócratas suman a los republicanos

En su ansia por aunar diferentes sensibilidades contra Trump (lo que, a juicio de las encuestas, está funcionando), en la convención de los demócratas han participado personalidades del partido rival. En esta ocasión ha sido el turno de Colin Powell, secretario de Estado durante la primera etapa del Gobierno de George W. Bush, o de la mujer del finado senador por Arizona John McCain -con quien Biden mantenía una estrecha amistad-.

Ocasio-Cortez no apoya a Biden y se queda con Sanders

Otro hecho sonado de la segunda jornada ha sido la negativa de Alexandria Ocasio-Cortez, una voz en alza en el partido, a apoyar a Biden. En el minuto que le han concedido para exponer su tesis, ha aprovechado para reivindicar la figura de Sanders, que ya perdió en las primarias demócratas contra Hillary Clinton en 2017 y que se terminó retirando de las últimas tras sonadas derrotas. En total, obtuvo algo más de 1.150 apoyos frente a los 3.500 de Biden.

“En una época en la que millones de personas en Estados Unidos buscan soluciones profundas para nuestras crisis de desalojos masivos, desempleo y falta de atención médica (…) por la presente apoyo la nominación del senador Bernard Sanders de Vermont para presidente de Estados Unidos de América”, ha dicho.

En un discurso en el que ha lanzado también frases en español, la mujer más joven en entrar en la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha señalado que hay un “movimiento social de masas” que se ha percatado “de la brutalidad insostenible de una economía que recompensa las desigualdades de riqueza para unos pocos a expensas de la estabilidad a largo plazo de muchos” y por ello “ha organizado una histórica campaña de para recuperar nuestra democracia”.