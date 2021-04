Johnson confirmó el desconfinamiento en el Reino Unido, pero pidió seguir cuidándose – Télam

El Reino Unido registr el domingo su nmero ms bajo de nuevos casos positivos desde septiembre

El primer ministro britnico, Boris Johnson, confirm este lunes la continuidad del desconfinamiento en el Reino Unido a partir del prximo lunes, cuando la segunda fase permita la reapertura de peluqueras, gimnasios y pubs, entre otros servicios, aunque exhort a la poblacin a “cumplir las normas” de cuidados para evitar ms contagios de coronavirus.

En conferencia de prensa, el premier admiti que los esfuerzos de la ciudadana “estn dando sus frutos” pero advirti que no es momento de “ser complacientes”.





Johnson confirm el desconfinamiento en el Reino Unido, pero pidi seguir cuidndose

En tanto, el Oficial Mdico Jefe de Inglaterra, Chris Whitty, dijo que ms de 31 millones de personas ya recibieron la primera dosis de la vacuna.

Actualmente los britnicos tienen prohibido salir de vacaciones al exterior, medida que rige hasta el 17 de mayo como mnimo.”

“Las admisiones hospitalarias y las personas infectadas que muestran sntomas han cado entre las personas mayores, los ingresos tambin decrecieron desde la segunda ola y la variante britnica del SARS-CoV-2 contina siendo la dominante en el pas”, aadi.

Antes de la comparecencia, Johnson se haba reunido con su gabinete para aprobar la siguiente etapa de la desescalada en el Reino Unido.

Por otro lado, el Gobierno resalt que implementar un sistema de semforo para permitir a la ciudadana viajar al extranjero, en el marco de la relajacin de las restricciones, rese la agencia de noticias Europa Press.

Sin embargo, no se podr salir del pas por vacaciones hasta el 17 de mayo, como mnimo, aunque se precisaron qu pases figurarn en cada categora del sistema de semforo.

El documento del Gobierno especific que “dado el estado de la pandemia en el exterior, y el avance de los programas de vacunacin en otros pases”, an no puede confirmarse que los viajes internacionales no imprescindibles puedan reanudarse a partir de ese punto.

Actualmente, los viajes al extranjero estn prohibidos en Reino Unido y las personas que intentan salir del pas sin aportar una razn considerada esencial se enfrentan a multas de ms de 5.900 euros.

“Si las cosas continan yendo bien, la vida comenzar a volver a algo parecido a la normalidad, pero todava estamos un poco lejos”, prometi el premier.

Durante la jornada, el Ministerio de Salud report 2.762 contagios y 26 fallecidos, que elevaron los totales hasta 4.362.150 y 126.862, respectivamente.

Previamente, el Gobierno prometi que todos los ciudadanos podrn acceder a un test de coronavirus rpido y gratuito dos veces por semana a partir de este viernes.

Los test estn dirigidos a personas sin sntomas, porque segn las autoridades sanitarias, una de cada tres personas con coronavirus no los tiene y puede estar propagando el virus sin saberlo.

Los estudios conocidos como de “flujo lateral”, que pueden detectar anticuerpos en la sangre en unos 30 minutos, se podrn pedir a domicilio y tambin realizar en el lugar de trabajo, escuelas y universidades.

Otra de las opciones es que las personas mayores de 18 aos sin sntomas podrn visitar una farmacia local y recolectar una caja de siete test rpidos para usar dos veces por semana en el domicilio.