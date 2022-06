Johnson fue abucheado en un homenaje a la reina Isabel II

El primer ministro británico, Boris Johnson, fue abucheado este viernes cuando ingresaba a la Catedral de San Pablo en el centro de Londres para asistir a una misa en honor a Isabel II por los 70 años de su reinado, según informaron los medios locales.

Afuera de la emblemática catedral, el líder británico fue recibido con abucheos y silbidos por una multitud.

La presentadora de la cadena pública BBC Jane Hill comentó por su parte que el primer ministro fue el «único invitado VIP» que recibió una recepción tan hostil.

«El primer ministro que llega con su esposa Carrie a la Catedral de San Pablo para el Servicio de Acción de Gracias es abucheado por algunos en la multitud», tuiteó después locutora de la misma emisora estatal, Victoria Derbyshire.

The Prime Minister @BorisJohnson arriving with wife Carrie at St Paul’s Cathedral for the Platinum Thanksgiving Service is booed by some in the crowd@BBCNews pic.twitter.com/rHbBgX8Jzh

— Victoria Derbyshire (@vicderbyshire) June 3, 2022