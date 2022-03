Johnson instó a Occidente a no depender más del petróleo y gas ruso

El primer ministro británico, Boris Johnson, instó a Occidente a que «recupere el control» de sus suministros de energía y ponga fin a la dependencia del petróleo y al gas ruso.

En una columna del diario Telegraph, el premier británico responsabilizó a Occidente de cometer un «terrible error» al permitir que el presidente Vladimir Putin «se saliera con la suya» anexando Crimea en 2014 y volviéndose más dependiente de las fuentes de energía rusas.

«Cuando Putin invadió Ucrania por primera vez, en 2014, Occidente cometió un terrible error. El líder ruso había cometido un acto de agresión violenta y se había llevado una gran parte de un gobierno soberano y lo dejamos salirse con la suya», escribió.

Según el líder conservador, la única forma de detener el «chantaje continuo» del presidente Putin es poner fin a la dependencia de los países occidentales del petróleo y el gas ruso.

«Mientras Occidente dependa económicamente de Putin, él hará todo lo posible para explotar esa dependencia. Y es por eso que esa dependencia debe terminar ahora”, insistió.

También, dijo que la dependencia de Occidente del combustible ruso había «envalentonado» a Putin para bombardear a civiles durante su invasión a Ucrania, mientras que al mismo tiempo se beneficiaba del aumento de los precios mundiales del petróleo y el gas.

We’ll continue to back them in building up our domestic energy security, where neither the UK nor our allies can be blackmailed by the likes of Putin, and in accelerating some of the solutions we need to reach net zero, from low-carbon hydrogen to carbon capture and storage. 2/2

— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 14, 2022