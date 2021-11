Johnson pidió a Francia retomar a inmigrantes tras el luctuoso naufragio

El primer ministro británico, Boris Johnson, pidió este jueves al presidente francés Emmanuel Macron retomar a los inmigrantes que llegan a Inglaterra desde Francia, después de un naufragio en el canal de la Mancha que dejó de 27 muertos.

«Propongo que implementemos un acuerdo bilateral de readmisión para posibilitar el regreso de todos los migrantes ilegales que crucen la la Mancha», indicó el británico en una carta al mandatario galo publicada en Twitter.

Al recordar que «la UE ha logrado acuerdos de readmisión con países como Bielorrusia y la Federación de Rusia», Johnson dijo que «espera que un acuerdo de ese tipo pueda ser logrado con el Reino Unido en breve».

«Esta medida tendría un efecto inmediato y reduciría considerablemente, e incluso detendría, los cruces, salvando así vidas al quebrar el modelo económico de las mafias criminales», agregó. La declaración ocurre tras el naufragio el miércoles en el canal de la Mancha que causó la muerte de de 27 inmigrantes.

El suceso es el más mortífero desde la aceleración de los cruces por el Canal de la Mancha en embarcaciones de fortuna a partir de 2018 debido al control más estricto del puerto francés de Calais y del túnel ferroviario submarino, usados hasta entonces por inmigrantes que trataban de llegar a Inglaterra en busca de mejores condiciones de vida.

Entre los fallecidos figuran 17 hombres, 7 mujeres y 3 jóvenes

Hubo 37,562 solicitudes de asilo en el año hasta septiembre, un aumento del 18% con respecto al año anterior. Foto AFP



Más temprano, Macron llamó a países vecinos, al Reino Unido y la Unión Europea (UE) a redoblar esfuerzos contra la inmigración ilegal y las bandas que lucran con ella luego de que 27 personas murieran ahogadas al tratar de cruzar el Canal de la Mancha desde las costas de Francia hacia territorio británico.

Un día después del hundimiento del precario bote inflable en la peligrosa travesía marítima que separa a Francia del Reino Unido, el Gobierno británico pidió «un esfuerzo internacional coordinado» para hacer frente a los grupos criminales que organizan cruces ilegales del Canal.

Macron dijo que su país desplegará drones para patrullar mejor la costa norte francesa y ayudar a rescatar a migrantes en el mar.

Sin embargo, también volvió a subrayar que Francia es un «país de tránsito» para los inmigrantes y agregó que es necesario un mayor esfuerzo colectivo.

«Cuando estas mujeres y hombres llegan a las costas del Canal de la Mancha, ya es demasiado tarde», lamentó.

«Necesitamos reforzar la cooperación con Bélgica, Países Bajos, Alemania, pero también con los británicos y con la Comisión» Europea, el ejecutivo de la UE, señaló Macron durante una visita a Croacia.

My thoughts are with the families of all of those who have tragically lost their lives in French waters today.

It serves as the starkest possible reminder of the dangers of these Channel crossings organised by ruthless criminal gangs.

— Priti Patel (@pritipatel) November 24, 2021