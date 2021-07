Johnson se prepara para ratificar el fin de las restricciones en Inglaterra – Télam

Johnson exhortar a la poblacin a permanecer alerta y actuar con cautela

El primer ministro, Boris Johnson, ofrecer este lunes una conferencia de prensa en la que se estima que confirme el final de la mayora de las restricciones por coronavirus en Inglaterra previsto para el prximo lunes.

An no se confirm si los planes sobre el final de meses de restricciones seguirn adelante segn lo planeado, ya que los casos de coronavirus continan aumentando en el Reino Unido y en Inglaterra en particular debido a la ms contagiosa variante Delta.

El Gobierno dijo la semana pasada que el paso 4 de la hoja de ruta se implementara el 19 de julio previa revisin prevista para este lunes, cuando deban cumplirse “cuatro pruebas” esperadas para aliviar las restricciones de la pandemia.

Entre ellas se espera que el programa de despliegue de vacunas contine con xito y que haya evidencias de que las vacunas son suficientemente efectivas para reducir las hospitalizaciones y muertes en los vacunados.

Tambin que no haya riesgos de que las tasas de infeccin vayan a provocar un aumento de hospitalizaciones que ejercieran una presin insostenible sobre el sistema de salud ingls.

El paso a esta ltima fase se retras hasta cuatro semanas con el objetivo de vacunar a una mayor cantidad de personas luego de que los casos comenzaran a volver a subir por la variante Delta.

No obstante, Johnson exhortar a la poblacin a permanecer alerta y actuar con cautela, elogiando los esfuerzos del pas por los avances logrados hasta ahora y advirtiendo que la pandemia no ha terminado y que la cautela ser clave en las prximas semanas.

Durante la conferencia se presentarn los datos ms recientes donde el modelo actual sugiere que los casos seguirn aumentando a medida que se alivien las restricciones.

Tambin continuarn las hospitalizaciones, las enfermedades graves y las muertes, aunque a un nivel mucho ms bajo que antes del programa de vacunacin.

Hasta el 10 de julio, se haban administrado un total de 80,3 millones de dosis de vacuna en el Reino Unido, con 45,7 millones de adultos recibiendo una primera dosis (86,9%) y 34,5 millones de adultos recibiendo ambas dosis (65,6%).

Un anlisis del departamento de salud pblico conocido en ingls como Public Health England (PHE) y la Universidad de Cambridge indica que las vacunas han prevenido hasta ahora un estimado de 8.5 millones de infecciones y 30.000 muertes solo en Inglaterra.

El anlisis sugiere tambin que la vacuna Pfizer-BioNTech tiene una efectividad del 96% y la vacuna Oxford-AstraZeneca tiene una efectividad del 92% contra la hospitalizacin despus de dos dosis.

Mientras tanto, el lanzamiento de la vacuna continuar acelerndose al adelantar las segundas dosis para menores de 40 a ocho semanas, lo que significa que toda la poblacin se beneficiar de la mxima proteccin ms rpidamente.

“Estamos cerca del hito final en nuestra hoja de ruta para salir del bloqueo, pero el plan para restaurar nuestras libertades debe venir con una advertencia”, dijo el primer ministro en un comunicado.

“Si bien el fenomenal lanzamiento de la vacuna ha ofrecido a todos los adultos cierta proteccin contra el virus y el vnculo crucial entre los casos, las hospitalizaciones y las muertes se ha debilitado, la pandemia mundial an no ha terminado”, continu.

Segn Johnson, los casos aumentarn a medida que ocurra el desbloqueo por lo que el mensaje ser claro.

“La precaucin es absolutamente vital, y todos debemos asumir la responsabilidad para no deshacer nuestro progreso, asegurando que sigamos protegiendo nuestro NHS”, afirm.

Los casos de coronavirus, las admisiones hospitalarias y las muertes en todo el Reino Unido han aumentado en la ltima semana, con 32,367 casos de coronavirus y 34 muertes reportadas informadas ayer para las 24 horas previas.

Reino Unido acumula ms de 128.000 casos por coronavirus.