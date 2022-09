Jonathan Morel amenazó a Cristina en el Patria 40 días antes del intento de magnicidio

Dos explosiones submarinas fueron informadas este martes en el mar Báltico a la altura de Dinamarca antes del descubrimiento de tres fugas en los gasoductos Nord Stream que unen Rusia con Europa, en medio de denuncias cruzadas de responsabilidades y sospechas de sabotaje por las filtraciones.

El Instituto Sismológico Sueco informó este martes que registró «dos liberaciones masivas de energía» poco antes y cerca del lugar de las filtraciones de gas en las costas de la isla danesa de Bornholm, indicó a la agencia de noticias AFP Peter Schmidt, un sismólogo de la red nacional.

«Nosotros lo interpretamos como proveniente, con una probabilidad muy grande, de algún tipo de detonación», indicó Schmidt, que explicó que esas liberaciones de energía fueron «muy repentinas».

«La primera ocurrió a las 2:03 hora local (21:03 hora de Argentina del domingo) justo al sureste de Bornholm, con una magnitud de 1,9. Luego observamos otra a las 19:04 del lunes (14:04 de Argentina), otro incidente un poco más al norte que parece haber sido algo más potente. Calculamos una magnitud de 2,3», indicó el sismólogo.

La red sísmica noruega (Norsar) confirmó también haber registrado «una explosión más pequeña» en las primeras horas del lunes, «seguida de otra más potente» ese mismo día.

Los gasoductos Nord Stream 1 y 2 centraron la tensión geopolítica de los últimos meses en Europa, desde que Rusia cortó su suministro a Europa en respuesta a las sanciones occidentales contra Moscú por la invasión de Ucrania.

Los dos gasoductos, gestionados por un consorcio participado mayoritariamente por el grupo energético ruso estatal Gazprom, no están operando actualmente. Sin embargo, ambos contienen aún gas, que se estuvo filtrando desde el lunes.

Los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream no están operando actualmente / Foto: AFP.

En unas fotos tomadas por el ejército danés este martes podían verse unas grandes burbujas en la superficie del agua, emanando de tres fugas localizadas en las aguas de Suecia y Dinamarca, con diámetros de entre 200 y 1.000 metros.

Ucrania aseguró este martes que esas fugas fueron causadas probablemente por un «ataque terrorista» planificado por Moscú contra la Unión Europea (UE).

«Las ‘filtraciones de gas’ a gran escala Nord Stream 1 no son otra cosa que un ataque terrorista planificado por Rusia y un acto de agresión contra la UE», afirmó en Twitter el consejero presidencial ucraniano Mijailo Podoliak.

Podoliak acusó a Rusia de buscar «desestabilizar la situación económica en Europa y provocar un pánico antes del invierno».

«Gas leak» from NS-1 is nothing more that a terrorist attack planned by Russia and an act of aggression towards EU. 🇷🇺 wants to destabilize economic situation in Europe and cause pre-winter panic. The best response and security investment — tanks for 🇺🇦. Especially German ones…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 27, 2022