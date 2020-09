Jorge Asís, habló de Alberto Fernández: “No estoy decepcionado porque nunca me ilusioné”

JORGE ASÍS. NA.

El periodista y escritor Jorge Asís fue otro de los referentes políticos que se ha sumado a las críticas contra el Gobierno de Alberto Fernández, luego de anunciadas las nuevas medidas económicas, incluídas las nuevas restricciones al dólar en la Argentina.

Asís también opinó -en el programa “Animales Sueltos”, con Luis Novaresio- respecto del aumento de casos de coronavirus y la disputa política entre el presidente Alberto Fernández y su vice, Cristina Kirchner.

“El problema es político y tiene que ver con la falta de confianza. Tenés una oposición que fue gobierno hasta hace 10 meses, que fracasó estrepitosamente; y tenés a un gobierno, que es el oficialismo, que ya está con la sensación de la decepción y de fracaso prematuro, lo que es un problema”, dijo.

“Lo que está vigente no despierta credibilidad, prematuramente envejecido. No estoy decepcionado porque nunca me ilusioné (con Alberto Fernández)”, sostuvo luego Asís sobre la gestión presidencial.

En otro tramo de la entrevista dijo Asís: “Hoy, el gran problema que tiene el Presidente es que hay una especie de devaluación de su concepto cuando se le ponen todos esos archivos desestabilizadores. Él está como Presidente en un proyecto político que no se terminó de enhebrar bien, que sirvió simplemente para ganar una elección. Puede haber otro proyecto con los que chocaron la calesita hace 10 meses, que parecen ser los ideales. Pero esa suma de fracasos puede llevar a una especie de cansancio de la sociedad”.