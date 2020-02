Jorge D´Onofrio «Torello nos tiene acostumbrados a actitudes irresponsables»

El diputado provincial del Frente de Todos, Jorge D´Onofrio, criticó a la oposición por tener comportamientos irresponsables en el delicado momento que vive la provincia de Buenos Aires. Pidió que algunos dirigentes, como Pablo Torello, se llamen a silencio si no es que tienen algo interesante para aportar.

“Seamos responsables, en este momento estábamos esperando gestos responsables de la oposición hasta que apareció Pablo Torello” afirmó D´Onofrio que luego agregó “lamentablemente nos tiene acostumbrados a este tipo de actitudes, desde comentarios misóginos hasta la defensa irrestricta de los sectores más concentrados de la oligarquía agropecuaria. Tenemos claro de qué lado está”.

Asimismo, el legislador massista amplió “muy probablemente desde los sillones de las cerealeras que ahora ocupa, no entiende que no reestructurar la deuda, deuda que su gobierno generó, nos retrasa en la recuperación bonaerense y termina afectando a todos y todas” y añadió “por eso me parece una canallada burlarse del ´no acuerdo´ como si se tratara de una competencia en la que el que perdió es el Gobernador y no se detiene a pensar, nunca lo hizo igual, en los 16 millones de bonaerenses”.

Por último, D´Onofrio detalló que “para Kicillof y todos nosotros la urgencia sigue siendo el hambre, la salud, la educación, la seguridad, la infraestructura y la justicia. Esas son nuestras obligaciones, lo cual marca un cambio de prioridades con respecto a las que ellos tuvieron” y finalizó “espero de corazón que entienda que no se trata de ganar o perder una disputa política, que detrás de cada dólar que se fugó de la Argentina hay un chico, una abuela, una madre, un trabajador que espera que seamos responsables”.