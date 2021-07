Jorge Faurie dijo que la Cancillería “no estuvo involucrada” en el envío de material bélico a Bolivia

Noticias relacionadas

Jorge Faurie, ex ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, AGENCIA NA

El ex canciller Jorge Faurie se desligó del envío de material bélico a Bolivia durante la destitución de Evo Morales y afirmó que no tiene “conocimiento” ni tuvo “intervención” en esa situación, a la vez que expresó sus sospechas sobre la “nota un poco inusual” del militar del vecino país en agradecimiento y consideró que se busca “crear un hecho noticioso” para “dar centralidad nuevamente en la discusión electoral a (Mauricio) Macri”.

“La Cancillería no tuvo intervención. No tengo conocimiento de que se haya enviado ningún tipo de material. La nota que ha aparecido es una nota un poco inusual, casi como un relatorio de un recibimiento de elementos hecho por alguien que tiene una labor de intendencia. Es inusual agradecer detallando lo que se recibió”, sostuvo el ex jefe de la diplomacia argentina.

En declaraciones radiales, el ex titular del Palacio San Martín consideró que “se está queriendo crear casi dos años después como un hecho del que no se tiene claro conocimiento”.

“Es como muy rápido la presentación, como queriendo crear un hecho noticioso que corra la atención de la opinión pública de cuestiones como lo que pasó con el Mercosur o tratar de dar centralidad nuevamente en la discusión electoral a Macri”, analizó.

El ex ministro de Relaciones Exteriores y Culto insistió en que “es un hecho raro en un momento de prensa con una noticia inusual casi dos años después”.

“Es un hecho que hay que aclarar adecuadamente para ver si es grave o no. Es una nota extraña por la forma de redacción. No forma parte del estilo de una comunicación de este tipo”, manifestó Faurie.

En ese sentido, el ex funcionario nacional indicó que “tendrán que aportar elementos el Ministerio de Seguridad o el de Defensa, del avión que fue con la gente que iba a reforzar la Embajada” en La Paz.

Al ser consultado sobre si el entonces embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García, debía haberle informado sobre la misiva enviada por el entonces comandante general de la Fuerza Aérea boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara, el ex canciller respondió: “No necesariamente un embajador tiene que informar de algún agradecimiento que recibe. Tendrá que esclarecerse si esta nota es algo que realmente existió”.