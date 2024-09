Jorge Macri contra Axel Kicillof por el crecimiento del delito

“La provincia de Buenos Aires no tiene la decisión de enfrentar el delito” destacó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, al programa “Esta mañana”, de Radio Rivadavia y añadió: “No hay en la provincia de Buenos Aires una decisión política de enfrentar el delito. No veo un gobernador preocupado por esto. «Este no es un tema que esté en la agenda del gobernador Kicillof, no es un tema del que él hable, hay mucha orfandad y un avance de bandas, de organizaciones, y de narcotráfico”, recalcó.

El principal de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, José Luis Gómez, fue asesinado de un tiro en el pecho en Lanús el miércoles pasado por la noche. El agente, que se encontraba de civil, fue baleado por un único sospechoso, que empleó un arma calibre 22. Luego de dispararle a Gómez, una mujer a bordo de una moto lo pasó a buscar. Así, escapó, según confirmaron fuentes judiciales.



El ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, aseguró que el hecho fue un intento de robo. “Mucho dolor por el asesinato del oficial de la Policía de la Ciudad José Luis Gómez, en Lanús, tras un intento de robo al regresar a su hogar”, precisó en su cuenta de X. «Se haga justicia verdadera con celeridad y que los asesinos paguen este atroz crimen”, concluyó el funcionario, enviando sus condolencias a la familia de Gómez.

Según el último registro oficial que difundió la Justicia bonaerense, cada día del año 2023 en territorio provincial se registraron, en promedio, 2.900 denuncias por robos, asaltos, entraderas, peleas callejeras, abusos, violaciones o estafas. Esto significa un delito cada 30 segundos y son en promedio 1.060.000 de presentaciones y expedientes que se iniciaron a lo largo del año pasado en los 20 departamentos judiciales de la provincia.



El informe anual de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires es que en todo el año pasado murieron por situaciones violentas e intencionales 803 bonaerenses, a razón de 2,2 casos diarios. Este renglón del reporte criminal tuvo un ascenso del 14 por ciento, en comparación con otros años. Quiere decir que en 2023 perdieron la vida por asesinatos, agresiones, intentos de robo y otras modalidades, incluidos femicidios, 97 ciudadanos más que en el período anterior.

“De los últimos 13 policías de la Ciudad muertos en el cumplimiento del servicio, 12 fueron asesinados en la Provincia de Buenos Aires, yendo y viniendo de sus casas. Eso demuestra lo que está pasando en la Provincia de Buenos Aires. Insisto, es un tema que me preocupa cómo podemos ayudar a que no nos maten a estos policías», mencionó Macri. Un dato de la Justicia reveló que entre enero y diciembre de 2023 hubo 12% más de acciones al margen del Código Penal cometidas por adultos y un 8% más en los que quedaron involucrados menores de edad.



Por otro lado, el dirigente del PRO se refirió sobre los piquetes. “Nuestro compromiso con los porteños fue liberar las calles, que puedan transitar libremente y eso lo cumplimos. Lo cierto es que en la Ciudad de Buenos Aires, el otro día una persona, una vecina me lo decía, ya antes yo tenía que ver qué calles iban a estar cortadas cada día para ver a qué hora entraba la ciudad, eso no está más. Eso que nos habíamos acostumbrado, convivir en el caos, a que cualquiera hacía lo que quería en cualquier momento, no está más. Y si alguien quiere manifestarse, tiene que pedir permiso, le decimos dónde hacerlo y si no respeta las normas, se hacen cumplir, porque hay un contrato social básico que es vivir en el marco de la ley y respetar a los demás”.

Recientemente, el Papa Francisco criticó las medidas de seguridad que se llevaron a cabo contra manifestantes que protestaron en el Congreso por el veto presidencial al aumento de las jubilaciones. “Me hicieron ver un filmado de una represión de hace una semana, menos quizás. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle y la Policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay, ese gas pimienta de primera calidad. No tenían derecho a reclamar lo suyo porque eran revoltosos, comunistas… y el Gobierno se puso firme: en vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta. Les convenía. Ténganlo en cuenta”, expresó el Sumo Pontífice.



Durante la exposición, el Papa estuvo acompañado de referentes de movimientos sociales de la Argentina y de otras regiones, entre ellos Juan Grabois y el titular de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Alejandro Gramajo. Además contó con el acompañamiento Anuka Thirimadura, (La Via Campesina, Asia), Rose Molokoane (Slum Dwellers International, Africa), Susana Réfega (Movimiento Laudato si’, Europa), Naema Yaqoub (Mediterranea Saving Humans / Refugees in Libya, Africa), Nicole Leiva (Puente Alto Chile, Latinoamérica) y Gloria Morales (Pico Network, Norte América).

En una entrevista por Radio Continental, Jorge Macri replicó los dichos del máximo lider religioso de la Iglesia católica. “Soy alguien de fe, tengo un problema dónde me paro. Tengo muy buena relación con muchos actores de la iglesia, pero para opinar de estas cosas uno tiene que estar acá, entender lo que está pasando, tener en cuenta todas las variables en juego y no hacer un reduccionismo de un hecho o escuchar una sola campana”, señaló el alcalde porteño y agregó: “Nos habíamos acostumbrado a convivir en el caos, a que cualquiera hacía lo que quería en cualquier momento”.

