Jorge Solmi: “En el agro las políticas tienen que ser segmentadas” – Télam

Secretario de Agricultura, Ganadera y Pesca, Jorge Solmi.

El secretario de Agricultura, Ganadera y Pesca, Jorge Solmi, se manifest a favor de implementar polticas “segmentadas”, en base al tamao y la localizacin del productor, y subray que en uno de los momentos de menos presin fiscal sobre el sector, hubo “14 millones de hectreas hipotecadas”, en respuesta a las quejas por el tema impositivo.

En una entrevista con Tlam, el flamante secretario indic que los precios relativos de los granos respecto a los insumos estn en “buen momento” y dio detalles sobre un trabajo conjunto con el Ministerio de Economa, para pagar las compensaciones a aquellos pequeos productores que hayan vendido su cosecha a partir de septiembre del ao pasado.

A continuacin los principales tramos de la entrevista con Tlam:

Tlam: Qu expectativas tienen para esta campaa gruesa y la prxima fina?.

Jorge Solmi: La cosecha gruesa ya en algunos lugares se inici. Las expectativas son buenas en general, tenemos algunas afectaciones en soja de segunda por la sequa. Todava no est el numero definitivo, pero est previndose una disminucin en soja.

En la fina tenemos gran expectativa. Est todo dispuesto para que haya una muy buena campaa. Hay precios muy buenos y muchos productores ya se vienen calzando con esos valores a futuro. Estuvimos recorriendo y hablando con acopios, cooperativas y exportadores y todos estn planteando esta situacin, que es un momento excepcional para el cereal. Estamos trabajando con los bancos para poder lograr financiamiento para algunos insumos estratgicos, como las semillas fiscalizadas, las fertilizaciones. La idea es que el productor se sienta confiado y pueda avanzar en una buena campaa de trigo.

T: Tras la suspensin del registro de exportaciones de maz que llev a cabo el Ministerio Ven que pueda pasar algo parecido en trigo, que haya una tensin en el abastecimiento?

JS: Hasta ahora no vemos ninguna tensin. Vemos que el mercado est ordenado. Ha sucedido una cosa muy particular y que no solo ocurri en Argentina y es que apenas se termin la cosecha, las partes, exportadores y molineros, tomaron sus posiciones inmediatamente, lo cual gener cierta tensin. Normalmente, la campaa de trigo se termina la cosecha en diciembre y los negocios se van haciendo a lo largo del ao hasta llegar a la nueva cosecha. Esta vez los negocios se adelantaron y eso, fenmeno raro, trajo tensiones, pero se han resuelto y estamos trabajando bien y no vemos tensiones. Estimamos que vamos a llegar con el mismo estado hasta la cosecha de trigo de enero del ao que viene sin ninguna perspectiva de conflicto.

T: Algunas entidades denuncian una suerte de “voracidad fiscal” hacia el sector, existe tal presin tributaria que afecta el desarrollo de la actividad?

JS: Hoy los precios relativos de los granos respecto a los insumos o costos de trabajo de los productores est teniendo uno de los mejores momentos que yo he vivido. Eso es lo que tenemos que ver. Hubo momentos con menor presin fiscal y los productores tenamos 14 millones de hectreas hipotecadas y remates de campos. Hay que ver la situacin fiscal tambin relacionada a los ingresos y egresos relativos de los productores. Y aqu no son los mismo todos los productores y las regiones. Las polticas del Ministerio tienen que ser, incluso la fiscal, polticas segmentadas en relacin al tamao del productor y a la regin de produccin. Hay compensacin de retenciones para productores chicos dependiendo de dnde est radicado. Esto est fluyendo y ahora estamos esperando la nueva partida para asignar las compensaciones para aquellos productores que vendieron su produccin luego de septiembre, que es la cuota que est faltando. Estamos trabajando con el Ministerio de Economa para ir resolviendo esta situacin y se termine de pagar las compensaciones. Economa le est dando las ltimas puntadas. En el grueso de los productores ya se realizaron todos los cruces, se han enviado los listados a Economa y cuando ste lo disponga, se le transferir la compensacin.

T: Desde algunas entidades agropecuarias se quejaron de que no se poda renunciar a las compensaciones Hubo muchas renuncias?

JS: No que yo sepa. La ms pblica fue la de Gabriel Delgado. Se instrument un sistema para las renuncias, pero no ha sido una cuestin masiva.

T: Cmo ve la relacin entre el Gobierno y las entidades?

JS: Una de las primeras actividades que tuve junto al ministro Luis Basterra fue mantener una conversacin con los representantes de la Mesa de Enlace. En todas las actividades hay protagonistas que estn ideologizados, que militan en determinado partido poltico, pero el grueso, generalmente, no. Y como sucedi con las compensaciones, donde fue masivo el pago y no masiva la renuncia, creo que queda claro que lo que al productor aquella cuestin que le sirve, la aprovecha y no le impone su ideologa, sino su voluntad de invertir.

La mayora de los productores estn pensando en cmo mejorar su produccin, cmo capitalizarse, y eso lo vemos en los crditos. El grueso de los productores est pensando en trabajar y no en la protesta por la protesta misma. Obvio que son validas , pero es importante la propuesta tambin.

T: Cul es el mensaje que quiere transmitir a los productores?



JS: Este despacho est abierto para todos, escuchando las propuestas y los problemas de todos. Despus, el Estado tiene que definir sus polticas y trabajar por el bienestar general. Para nosotros el sujeto de la poltica agropecuaria es el productor y la produccin para todos los argentinos. Esa es la visin que impulsamos desde esta Secretara.