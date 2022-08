Jorge Telerman: “Hay que gobernar de otra manera para tener resultados distintos”

Desde su despacho del Teatro Colón, que lo tiene como director, Jorge Telerman no duda: proyecta a Horacio Rodríguez Larreta como candidato a presidente y marca diferencias con los llamados “halcones” de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri y Elisa Carrió.

Al expresidente le reconoce vocación política, pero, ante PERFIL, remarca que es necesario “gobernar de otra manera para tener otros resultados, distintos a los del pasado”. Y de Carrió no se siente cerca y considera que “está equivocada”.

—¿Le sorprendió el llamado del jefe de Gobierno para dirigir el Teatro Colón?

—No; eso habla de su calidad de líder político. Hace décadas tenemos una relación personal y siempre coincidí con sus objetivos de largo plazo. En 2015, tal como me prometió, me convocó para conducir instituciones culturales muy importantes, siendo alguien con otro recorrido político, pero con una idea clara de la cultura, y acá estoy. Es un líder que sabe cómo concebir una unión. Ojalá pueda presidir la Argentina.

—¿El proyecto de Larreta no choca con una sociedad polarizada?

—Toda sociedad tiene minorías intensas y hay una mayoría que quiere que las cosas funcionen bien, con un liderazgo fuerte, con ideas claras, pero que sepa que lo valioso es mejorar y no vengarse de los adversarios. Ya vimos lo que hace el Gobierno nacional, que quiere tensionar la cuerda con el que piensa distinto, y todos queremos estar más tranquilos.

—¿Hay sectores de Juntos por el Cambio que están emparentados con las ideas del Gobierno que menciona, como el que lidera Elisa Carrió?

—En todos los espacios hay sectores que piensan: o me salgo con la mía o no me salgo con ninguna. No me siento cerca de esa gente y creo que está equivocada. De todas maneras, Juntos por el Cambio, inevitablemente, va a dirimir diferencias y está muy bien encaminado con el liderazgo de Horacio, que es el más conveniente, no solo para ganar una elección, sino para gobernar.

—¿Le gustaría colaborar con Larreta en un eventual gobierno nacional?

—Sí, ojalá que pueda seguir colaborando; primero, para que sea presidente. Pero sobre todo, quiero colaborar para llevar su mensaje. Necesitamos ideas claras y prudencia.

—¿Le valora algo al gobierno nacional?

—No veo ningún área en la que estemos mejor, más allá de los momentos complejos del mundo, como la pandemia o la guerra. Y los funcionarios tenemos que ser evaluados por cómo dejamos las instituciones. Este presidente deja un país peor que el que recibió.

—¿Qué significó la presidencia de Mauricio Macri?

—Mostró la importancia de la alternancia. Creó una nueva fuerza política y tuvo éxito. Además, supo mantener la unidad de Juntos por el Cambio. Dicho esto, a partir de 2023, los desafíos van a ser enormes y hay que gobernar de otra manera para tener otros resultados, distintos a los del pasado.