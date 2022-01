José Luis Cabezas fue recordado por gobernadores, ministros, funcionarios y sindicalistas

Afiche de José Luis Cabezas. Foto [email protected]

Gobernadores, ministros del Gobierno nacional, diputados y diputadas nacionales, funcionarios y sindicalistas recordaron el martes en sus redes sociales al fotoperiodista José Luis Cabezas al cumplirse 25 años de su asesinato y conmemorarse el Día Nacional del Reportero Gráfico en su homenaje.

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, publicó en su cuenta de Twitter: «El asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas significó un hecho aberrante que reunió la indignación y la lucha de toda la sociedad».

«Su memoria es necesaria para mantener vivo el reclamo por justicia y libertad, para impedir cualquier otra forma de odio y de persecución», sostuvo Bordet, quien en otro tuit hizo mención al día del reportero gráfico y afirmó que «a 25 años de aquel doloroso episodio de nuestra historia reciente, volvemos a decir: no se olviden de Cabezas».

José Luis Cabezas. Foto Archivo

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, utilizó el hashtag #Cabezas25años para saludar a las y los reporteros gráficos «que ilustran y enriquecen con su trabajo la noble tarea de informar».

«Hoy se cumplen 25 años del brutal asesinato de José Luis Cabezas. No olvidamos y reafirmamos una vez más nuestro compromiso con la defensa de la libertad de expresión«, dijo el ministro de Desarrollo Social nacional, Juan Zabaleta, quien acompañó el tuit con una foto del reportero gráfico y el hashtag #CabezasPresente pidiendo «Memoria y Justicia».

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, expresó que «reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la libertad de expresión y la pluralidad de voces en los medios de comunicación«, al recordar el crimen.

«No hay democracia sin justicia. No hay justicia sin verdad. No hay verdad sin memoria. #JoseLuisCabezas presente!», manifestó, en la misma línea, la portavoz de la Presidencia Gabriela Cerruti.

En el Día del Reportero Gráfico recordamos a Jose Luis Cabezas.

A 25 años de su asesinato después de fotografiar a uno de los personajes más nefastos de la década del ’90 decimos ni olvido ni perdón pic.twitter.com/xcIYK8XJ3X — Daniel Catalano (@DanielCatalano_) January 25, 2022

El diputado nacional por el Frente de Todos (FdT) Leandro Santoro tuiteó: «El asesinato de José Luis Cabezas fue un ataque a la democracia» y luego argumentó que «no sólo porque la libertad de prensa es un pilar fundamental del sistema, sino porque los valores de José Luis -que desafió al poder real– simbolizaban la idea de que en una sociedad democrática nadie tiene privilegios«.

«25 años del crimen de José Luis Cabezas, que marcó al periodismo y a la Argentina«, publicó también la diputada nacional del Frente de Todos (Fdt) Cecilia Moreau.

Con el hashtag #NoSeOlvidenDeCabezas, la diputada nacional del mismo espacio, Paula Penacca, llamó a mantener «viva la memoria» mientras indicó: «Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando incansablemente en defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información«.

Homenaje a Cabezas. Foto Archivo

Por su parte, la defensora del Público, Miriam Lewin, acompañó las fotos del acto en homenaje a Cabezas realizado el martes en la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra), con la línea «25 años. No olvidamos«.

Por el lado del sindicalismo, el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, afirmó que «el instigador del asesinato de José Luis Cabezas sostenía que el poder era impunidad. Los macho alfa de la clase dominante respiran impunidad. Pero el pueblo no olvida, ni deja de luchar».

ARGRA y SIPREBA. Homenaje a Cabezas

«A 25 años de su asesinato, no olvidamos a José Luis Cabezas, quien fue asesinado cruelmente por ejercer con compromiso su labor», recordó el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, que completó: «Cada 25 de enero lo recordamos a él como símbolo de la libertad de expresión y reivindicamos a los reporteros gráficos en su día«.

El secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, también recordó el día del reportero gráfico y luego de rememorar los 25 años del asesinato de Cabezas dijo: «Después de fotografiar a uno de los personajes más nefastos de la década del ’90 decimos ni olvido ni perdón«.